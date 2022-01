‚Máme asi 36 párů sjezdovek.‘ Ledecká měsíc před olympiádou testuje lyže, chce být rychlejší

Přesně za měsíc začnou v Pekingu zimní olympijské hry a Ester Ledecká se pokusí o zdánlivě nemožný úkol – napodobit svůj jedinečný kousek z minulé olympiády a vyhrát zlato na lyžích i na snowboardu. Hlavně na snowboardu to ale není nemožné, což napovídají její výsledky z posledních týdnů. V závodech Světového poháru v Itálii si v prosinci dojela pro druhé a první místo. Praha 14:01 4. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká | Zdroj: Reuters

Radost Ester Ledecké z prosincového vítězství v italské Cortině d’Ampezzo byla podpořena tím, že si díky tomu zajistila účast na olympijských hrách na snowboardu.

„Těmito velmi dobrými výsledky splnila požadavky Mezinárodního olympijského výboru. Ty holky, co byly za ní, tak aby jí přeskočily, musely by výrazně bodovat, ale ta šance taková nebyla. Ester to baví a fakt jí to šlo,“ vysvětlují situaci její snowboardový kouč Justin Reiter a Miloš Machytka, který je servismanem snowboardu i lyží Ledecké.

Přestože prkno jelo po svahu Ledecké výborně, lyže v Kanadě při Světovém poháru v Lake Louise hodně drhly. Jako kdyby dvojnásobná olympijská šampionka, které lyže dodává stejná firma jako Italce Sophii Goggiové, měla zataženou ruční brzdu.

A zatímco Goggiová v Americe suverénně vyhrála ve všech třech závodech, Ledecké to nejelo.

„Zatím jsme úplně nezjistili, čím to přesně bylo. Budeme muset testovat spoustu lyží a uvidíme, co se z toho vyvrbí. Nechtěla bych házet vinu na materiál ani na Miloše, já se budu koncentrovat, abychom přišli na to, proč jsem byla v těch sjezdech tak pomalá a doufám, že budu připravenější a lepší. Říkal mi Miloš, že máme asi 36 párů sjezdovek,“ říká exkluzivně pro Radiožurnál Sport česká lyžařka, že má z čeho vybírat.

I když má splněno na snowboardu a mohla by se soustředit na start na něm – a upřímně řečeno, má na něm velmi vysokou šanci získat olympijskou medaili – nechce uhnout ze svého lyžařského plánu.

„Já to tak úplně neberu. Jsem ráda, že jsem odvedla takové výkony na snowboardu, myslím, že jsem jezdila dobře. Teď se hlavně rozjíždím a chtěla bych jet spoustu závodů i na lyžích, abych se rozjezdila a rozhodně mě výsledky neodrazují. Naopak mě neúspěch víc motivuje, abych do toho šlápla.“ dodala specialistka na zimní sporty.

Plán Ester Ledecké je tedy následující: Vynechá oba snowbordové závody ve Scuolu a Bad Gasteinu, které normálně ráda jezdí. Na start se postaví až příští týden na rychlostní lyžařské disciplíny v rakouském Zauchensee a italské Cortině d’Ampezzo.