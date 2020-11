‚Je to úplně jiné, než obří slalom.‘ Ledecká přiznala, že takové rozestavení branek ještě neviděla

Martina Dubovská obsadila 33. pozici a Ester Ledecká skončila na 44. místě. Mezi finálovou šestnáctku se nevešly a nepřipsaly si ani body do hodnocení SP.

„Tady jsme měli dohromady vlastně tři dny tréninku, což je hrozně málo,“ popisovala Ester Ledecká, která se trochu složitě srovnávala s brankami, které nikdy takhle postavené neviděla.

Nebyl to slalom, nebyl to obří slalom a nastoupit do závodu bez přípravy, by mohlo skončit hodně špatně.

I když to může vypadat nahodile, postavení tyčí v lyžařském slalomu se řídí jasně danými pravidly. Paralelní obří slalom Světového poháru v rakouském Zürsu ale bořil zvyklosti a čeští reprezentanti se s tím nedokázali vyrovnat.

„Já bych asi nemohla nastoupit do závodu aniž bych si to vyzkoušela. Ty brány jsou blíž u sebe a je to úplně jiné, než obří slalom, člověk se musí pořád hýbat.“ doplnila k trati Ledecká.

A podobně na rozestavení branek reagoval i další český reprezentant Kryštof Krýzl.

„Trochu mě to překvapilo, v pravidlech tvrdili, že to má být 16 až 20 metrů a oni to stavěli na 21 metrů. Bylo to víc jako obří slalom. Každý metr je znát a vzhledem k tomu, co my jsme trénovali, dalo se líp dělat čistý oblouk.“

„Je to speciální, docela extrémní záležitost, ale mají to všichni stejné.“ Nechce se český závodník vymlouvat po 49. místě. Jemu ani Ledecké tento experiment moc nesedl a zbytek sezony už bude tradiční. Ester Ledeckou čeká příští víkend Super-G ve Svatém Mořici.