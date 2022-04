Ledecká si možná zpestří přípravu, má pozvánku na závod ve windsurfingu. ‚Pojedu na krev,‘ ujišťuje

„Já jak nemám to závodění, tak pak závodím o to, kdo bude rychleji v kuchyni, kdo rychleji uvaří, kdo bude první na kopci... To budou mít ostatní zase ze mě radost,“ dokazuje Ester Ledecká, že soutěživost a touhu vyhrávat má v sobě nejenom na lyžích nebo na snowboardu, ale i při dalších běžných činnostech v týmu.

Nyní se Ledecká věnuje nejenom přípravě na další zimu, ale i dodělávání vysoké školy. Najde si ovšem i prostor na zábavu. Na konci května se pojede podívat na Velkou cenu Monaka formule 1.

„A k tomu jsem dostala pozvánku na windsurfařský závod Défi Wind ve Francii. To bude složitější, protože nejsem na windsurfu rozježděná. Tak uvidíme, jestli budu závodit, nebo se tam pojedu jen podívat,“ podotkla česká „obojživelnice“. Právě windsurfing je jedním z hobby Ester Ledecké.

„Začalo to, už když mi bylo nějakých pět let. Můj tehdejší trenér mi vždycky říkal, že v zimě se jezdí na snowboardu a v létě na windsurfu.“

A tuhle sportovní disciplínu mají v rodině. Úspěšnou českou reprezentantku i jejího bratra učil windsurfing jejich otec Janek Ledecký.

Pokud do zmíněného závodu skutečně nastoupí, je sama zvědavá, jaké bude srovnání s dalšími windsurfaři. Zatím v minulosti zažila jen soupeření s instruktory a instruktorkami.

„Jeden závod jsem vyhrála, pak jsem byla druhá. Ale to bylo na amatérské úrovni, a také je to už dost let,“ řekla Ledecká, která v případě účasti v závodě rozhodně nepojede na prkně s plachtou jen tak.

„Pojedu na krev, buď vyhraju, nebo zemřu. Jsem ochotná na tom oceánu položit život,“ dodala s úsměvem.