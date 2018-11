Ledecká začne sezonu sjezdem v Lake Louise. ‚Může zajet na bednu,‘ věří reprezentační trenérka

Minulý rok zajela Ester Ledecká v Lake Louise svůj nejlepší výsledek v kariéře ve sjezdu - sedmé místo. Podle bývalých českých lyžařek není náhodou, že se jí dařilo zrovna tam.

„Ester je víc agresivní závodnice, má hodně mužské pojetí. Vede ji k tomu i Ondra Bank. Sjezd v Lake Louise jí může hodně sedět, je to hodně rychlý a drsný sjezd. I proto tam měla vloni skvělý výsledek a mohla by to zopakovat,“ říká pro Radiožurnál bývalá lyžařka Lucie Pešánová, pro fanoušky sjezdového lyžování známější pod dívčím jménem Hrstková.

„Ester umí zatáčet i nechat jet lyže na rovinkách, snaží se využít skluznici. A to všechno se Lake Louise ukazuje,“ dodává další lyžařka Klára Křížová o šancích české lyžařky na poměrně rovné trati.

Ledecké navíc budou chybět dvě velké soupeřky - Italka Goggiová a Američanka Vonnová ještě nejsou úplně zdravé po zranění kotníku a kolena.

'Je slušně připravená, ale není to optimální'

Nevýhodou Ledecké naopak je, že kvůli snaze najít si čas i na snowboard teď nemá na lyžích tolik natrénováno.

„Jestli nám to vyjde, tak by Ester mohla být slušně připravená. Není to optimální, ale nedá se nic dělat,“ hlásil před týdnem trenér Ledecké Tomáš Bank a teď je otázkou, co s tím v posledních dnech dokázali udělat.

„Nechci předvídat a vytvářet na ní tlak, ale může tam úplně v klidu zajet na ‚bednu‘. Už Tomáš Bank, její trenér, říkal, že to není na to, aby každý závod vyhrávala, zatím si to nemyslíme,“ naznačuje trenérka ženské reprezentace Eva Kurfürstová, že by Ester Ledecká mohla zajet i do třetího místa.

Sjezd v Lake Louise začíná v pátek v půl deváté večer českého času. Ester Ledecká má startovní číslo 12.