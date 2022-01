Příště si nechám lepší jízdy na závody, mrzelo Ledeckou. Osmé místo je ale nejlepší výsledek sezony

Lyžařka Ester Ledecká byla ve sjezdu v Zauchensee osmá. V cílli ztratila více než sekundu na vítěznou Švýcarku Gutovou Behramiovou.

Ledecká měla na úvodním měřeném úseku nejvyšší rychlost ze všech závodnic. Oproti poslednímu tréninku, ve kterém byla druhá, jezdily lyžařky rychlejší časy a Ledecká nebyla spokojená s tím, jak se s vyšší rychlostí dokázala vypořádat.

Máte za sebou výsledkově nejlepší sjezd v této sezóně. Byl to i nejlepší výkon?

Myslím si, že nebyl. V téhle sezoně asi jo, za to mluví už ten výsledek, ale sama s tou jízdou spokojená nejsem. Udělala jsem dost chyb. Přece jenom to ale byl po delší době pořádný sjezdový závod. Od Lake Louise jsem nezávodila, a tak mám radost, že jsem tady a mám další zkušenost. Myslím si, že ta jízda byla dobrá, že ta ztráta je dobrá, ale udělala jsem pár chyb, které mě stály hodně času.

Většina závodnic tu tentokrát jela v tom ostrém závodě dokonce o několik sekund rychleji než v posledním tréninku, který se většinou jezdí už „na ostro“. Bylo to na trati poznat, že je, zjevně, rychlejší?

Je rychlejší, ale ono to tak bývá, že od prvního tréninku se ty tratě zrychlují, pokud na ně nenapadne čerstvý sníh. Ta trať se prostě většinou ošoupává a je rychlejší a rychlejší. S tím se dá počítat. Samozřejmě tím, že je rychlejší, tak jsou větší i všechny ty síly, které na vás v zatáčkách působí. Celkově je to pak náročnější. Dlouho jsem to nezažila a jsem ráda, že jsem si tady dala ty tři tréninky a odzkoušela si to. Zase jsem se přesvědčila o tom, že jsem schopná s těma holkama alespoň trochu držet krok a uvidíme. S týmem musíme pořádně zanalyzovat tuhle jízdu a podívat se na to, jak bychom to mohli vylepšit v přípravě, abych za týden mohla být zase o něco rychlejší.

Když jste analyzovala svou tréninkovou jízdu, která byla velmi dobrá, druhá nejrychlejší, našla jste tam hodně míst, která jste pro tento závod musela změnit a nakonec jste je i změnila?

Já jsem se snažila zajet podobnou jízdu. Samozřejmě tam bylo pár věcí, na kterých se zapracovat dalo už včera, ale, bohužel, jsem cítila, že to jede celkově trochu rychleji a trošku jsem v některých částech nestíhala to tempo tak, jak bych měla. Lehce mě to překvapilo. Příště si nechám ty lepší jízdy na závody a ne na tréninky.