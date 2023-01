Ledecká je v nominaci na mistrovství světa. ‚Smlouva zatím uzavřená není,‘ říká šéftrenér lyžařů Fidler

Lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká by se brzy mohla vrátit do závodů a tím prvním by mohl být světový šampionát - ten se pojede za necelé tři týdny ve Francii. Ledecká je totiž v nominaci české reprezentace na mistrovství světa, i když stále nemá podepsanou reprezentační smlouvu. Praha 12:26 18. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká | Zdroj: Reuters

Ester Ledecká stále nezávodí, ale zato je v nominaci na mistrovství světa alpských lyžařů, které bude za tři týdny.

Šéftrenér reprezentace alpských lyžařů Jan Fidler ve vysílání Radiožurnálu Sport říkal: „Ester Ledecká je v nominaci a na konci tohoto týdne by mělo padnout rozhodnutí, jestli se může aktivně účastnit mistrovství světa a nebo, jestli to její zdravotní stav nakonec neumožní.“

Ledecká si totiž v létě zlomila klíční kost, v listopadu musela na reoperaci, a tak nejenže zatím v této zimě nezávodila, ale dokonce na lyžích ani snowboardu netrénovala.

V prosinci při vyhlášení Sportovce roku říkala, že čeká na povolení od lékařů a to by měla dostat na konci tohoto týdne. Jan Fiedler jako šéftrenér přihlašuje reprezentanty do závodů, takže se ptá i na zdravotní stav lyžařů.

„Zprávy mám od Tomáše Banka, toho nejpovolanějšího, jejího lyžařského trenéra. Jak už to u Ester bývá, zprávy jsou poměrně omezené. Ester se připravuje zatím fyzicky, lyžovat doposud nijak zvlášť nemohla.“

Těžko by ale Ledecká jela na mistrovství světa v českých barvách, když by stále neměla uzavřenou reprezentační smlouvu. Problém je v rozdílných partnerech Svazu lyžařů a Ester Ledecké.

„Jednání probíhají, smlouva zatím uzavřená není,“ říká Fiedler k situaci, ke které se teď nechtějí ani svaz ani zástupci Ledecké vyjadřovat.

Obě strany ale připouští, že se teď snaží rychle najít shodu a uzavřít smlouvu. Jednání o ní se v posledních měsících několikrát vyhrotila, ale samotnou lyžařku a snowboardistku to příliš nerozhodilo.

„Nejsem u každého vyjednávání, to by mě asi vysálo. Můj tým s právníky na tom pracují a myslím, že by vám asi řekli víc. Co já vím, tak se to blíží ke zdárnému konci a já doufám, že obě strany budou odcházet spokojené,“ doufala Ester Ledecká v prosinci.