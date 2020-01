Ledeckou čeká závod na oblíbeném svahu. Stále ale ještě testuje, na jakém snowboardu chce jezdit

Ester Ledecká pokračuje v sezóně na snowboardu. Sice už sama Radiožurnálu v týdnu přiznala, že vzhledem ke zmeškaným závodům v úvodu sezóny necílí na zisk Křišťálového glóbu, ale i přesto má ve slovinské Rogle několik důvodů závodit. Jedním z nich je ten, aby si otestovala, na jakém snowboardu vlastně chce jezdit. Od zpravodaje z místa Rogla (Slovinsko) 7:46 18. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Ledecká stále nemá ideálně otestovaný materiál. Snowboard, na kterém závodila v Bad Gasteinu, si vybrala pouze den předtím.

Ester Ledecká ještě vybírá to správné "prkno". Ve slovinské Rogle s ní natáčel Martin Charvát

„Máme nové i staré prkna, pořád se to snažíme porovnávat. V Rogle to bude hodně velká rovina, takže tam to musí jet. Musíme to nějak vymyslet. Letos přišly prkna bohužel hrozně pozdě, ale s tím se nedá nic dělat, holt to dotestovávám teď a uvidíme, jak to bude vypadat,“ řekla Radiožurnálu Ledecká.

Přitom profil závodního kopce prý při volbě nehraje roli, zkrátka si vybere jeden snowboard na celou sezónu.

„Většinou když testuji prkna, tak testuji na nějakém kopci. Když je jedno vyloženě rychlejší, tak už pak neřeším, jestli s ním pojedu Bad Gastein, prudkou Carezzu nebo pojedu do Rogle, kde je to větší placka,“ vyjmenovává Ledecká.

Na oné „rovině“, která je jejím oblíbeným svahem, se bude snažit nejprve proplout dvoukolovou kvalifikací a poté případně hlavním závodem.

Její snowboardový trenér Justin Reiter jí věří, když říká, že slovinské středisko je jejím oblíbeným a že tam podle něj pojede pěkně.