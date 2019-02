Mistrovství světa bez umístění v elitní desítce Ester Ledeckou netrápí. ‚Jsem spokojená,‘ tvrdí

Slovinská lyžařka Ilka Štuhecová suverénně obhájila titul mistryně světa ve sjezdu. Ester Ledecká skončila ve švédském Åre sedmnáctá, na bronzovou medaili ale měla minimální ztrátu. Zjistila to ale až při rozhovoru s reportérem Radiožurnálu Martinem Charvátem. Rozhovor Åre (Švédsko) 15:25 10. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká v Åre | Foto: Christian Hartmann | Zdroj: Reuters

Skončila jste jen sedm desetin sekundy od bronzové medaile, což však v natěsnané výsledkové listině nakonec znamená konečné sedmnácté místo. Co na to říkáte?

To je hezký, to jsem ani nevěděla. Je to takový sprint, tady rozhoduje každá maličkost. Jsem s tou jízdou spokojená, myslím si, že jsem udělala všechno, jak jsem měla naplánované.

Nevím, kde jsem ztratila nejvíc. Uděláme si analýzu, všechno si zpomalíme, srovnáme s holkami, zjistíme, v čem byl problém. Ale celkově jsem s jízdou spokojená a měla jsem z toho radost.

Jak moc ji ovlivnilo to, že nahoře bylo vidět, že mezi mraky prosvítalo sluníčko a chvilku zase ne? Zrovna Corinne Suterové, která jela před vámi, tak té sluníčko krásně osvítilo celý hořejšek trati…

Já jsem taky nahoře viděla dobře. Jak se to ale zlomilo do toho prudkého, bylo hůř vidět pod nohy. Ono se to tady různě točí, je to počasí, je to outdoorový sport a nedá se s tím nic udělat...

Jak jste spokojená s výsledky na mistrovství světa?

Jsem spokojená moc. Mám velkou radost, snažila jsem se udělat si to jako svoje druhé mistrovství světa na snowboardu, kde jsem byla sedmnáctá a šestnáctá. Teď mám sedmnácté a patnácté.