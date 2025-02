‚Nemyslela jsem, že by to mohlo být na medaili.‘ Ledecká děkuje celému týmu a také fanouškům na trati

Ester Ledecká slaví zisk premiérové medaile na mistrovství světa lyžařek. Na šampionátu v Saalbachu dojela třetí ve sjezdu, když nestačila jen na vítěznou Američanku Breezy Johnsonovou a Rakušanku Mirjam Puchnerovou. Trojnásobná olympijská vítězka pak s Radiožurnálem Sport podělila své dojmy z bronzového závodu. Saalbach (Rakousko) 18:34 8. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká slaví bronzovou medaili z mistrovství světa v Saalbachu 2025 | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ester Ledecká a první medaile na mistrovství světa. Je to dlouho vytoužený úspěch?

Myslím, že je to dost hustý, co jsme zvládli s celým týmem. Po tom, co jsme měli za sebou od Ga-Pa, tak moc děkuji panu profesorovi Pavlovi Kolářovi za to, jak mě dal do kupy, že jsem se mohla vrátit a na mistrovství lyžovat. Bez celého týmu by to nešlo a patří mu obrovské díky.

V závěru jste se párkrát dostala mimo sjezdový prostor, je to tak?

Já jsem v podstatě poprvé konečně zvládla dopadnout do správného směru na spodním skoku, to se mi na trénincích nedařilo, ale nedokázala jsem to úplně využít. Byla jsem překvapená, kde jsem, že se mi to konečně povedlo do té linie skočit. Jelo mi to tam dost rychle, musela jsem se rychle hýbat a jet co nejčistěji.

Trochu mě to tam stáhlo dolů, protože v každé bráně jsou malé vlnky, se kterými se musí pracovat, a jakmile jedete přímější linii, tak vás to shodí dolů. Snažila jsem se tam zabojovat a myslím, že jsem to zvládla dobře. Moc děkuji všem fanouškům, kteří tady byli, kteří fandili u televize a rádia a kteří při mě stojí. Byla to krásná atmosféra a doufám, že jsem udělala radost spoustě lidem a že si ten závod taky užili.

Když jste už dojela do cíle a viděla čas Breezy Johnsonové, byla ve vás malá, či velká dušička, že by to mohlo být na medaili?

Upřímně jsem si nemyslela, že by to mohlo být a medaili, protože tam byla ještě Federica Brignoneová, Sofia Goggiová, strašná jména a všechny jely úžasné jízdy. Čekala jsem do poslední závodnice, než jsem přijímala gratulace, protože každá holka, která stojí na startu, tak má šanci vyhrát.

Vaše poslední mistrovství světa na lyžích: šest setin sekundy, čtvrté místo a v dalším závodě sedm setin sekundy a čtvrtí místo. Vzpomněla jste si někdy na to jako motivaci, aby to zase nebyla brambora?

V jednu chvíli jsem si na to vzpomněla, když jsem viděla ty zelené mezičasy nahoře, ale o to to bylo pak napínavější.

Medaile na MS v lyžování odškrtnuto a MS ve snowboardingu se blíží. Lákalo by vás pokořit dvě medaile na různých šampionátech během jedné sezony?

Uvidíme. Teď si ještě pár hodin užiju ten hezký pocit a od zítřka se trochu přešupačuju na snowboarďačku a budu mít snowboardový kemp, protože máme teď chvíli pauzičku. Využila jsem to, že bych tady sice mohla ještě závodit, ale potřebuji se dobře připravit na snowboardové závody a moc místa není, takže se pokusím trochu potrénovat, než pojedeme Kitzbuelu.

Ester Ledecká zajela ve sjezdu ⛷ skvěle, na svahu doslova letěla a aktuálně je bronzová 🥉.



Jak se vám líbila jízda české zimní ❄️ superstar?



Přímý přenos můžete i nadále sledovat na ČT2. 📺 pic.twitter.com/rZmWu9r6I8 — ČT sport (@sportCT) February 8, 2025