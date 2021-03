Ledeckou čeká za rok ‚čínský přáteláček‘. Před olympiádou bude hledat rovnováhu mezi disciplínami

„Tohle jsem samozřejmě neměla v plánu. Nikdo nemohl čekat, že se zraním, okolnosti tomu úplně nepřály,“ řekla Ledecká na tiskové konferenci.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ester Ledecká už myslí na příští, olympijskou sezonu. Více v příspěvku Martina Charváta

Bilanci na snowboardu ale má Ester Ledecká výbornou - jeden závod, jedno vítězství. A v příští sezoně, která je olympijská, opět plánuje, že prostoru dostane více.

„To se ještě budeme muset rozhodnout, v jakém poměru závody budou. Abychom také dobře načasovali formu. I když tu bych měla mít na každý závod, který pojedu, nejen na čínský přáteláček,“ myslí tím Ledecká olympijské hry, které budou za necelý rok v čínském Pekingu. Podobně jako před čtyřmi lety před Pchjončchangem najíždí tým na kódové označení.

„My jsme tomu říkali i korejský přáteláček. Pro nás to nikdy nebyla olympiáda, protože jsme za každou zmínku olympiády platili deset eur do takové krabičky. Vybrali jsme spoustu peněz a myslím, že se to osvědčilo, chtěla bych to zavést znovu,“ řekla česká reprezentantka, která se poslední týdny připravovala zbytečně. Závěrečné rychlostní disciplíny v Lenzerheide se totiž kvůli špatnému počasí nejely.

Ledecká se v Lenzerheide nedočkala ani na druhý pokus, po sjezdu se nepojede ani super-G Číst článek

A tak podobně jako v některých minulých sezonách uvažuje o možnosti zúčastnit se závodů nižší úrovně FIS, které ještě v dubnu jsou v kalendáři. Jenže její tým je proti.

„Zatím to bohužel nevypadá, protože všichni moji trenéři jsou proti. Připadá jim, že na takové úrovni na FIS závodech nikdo nejezdí, což tak je. Když jsem to říkala trenérovi Franzi Gamperovi, tak se mi vyloženě vysmál. Neumím si představit, že by se ho na podobnou věc zeptal v minulosti třeba Svindal,“ dodala úsměvem.

Více se o sezoně Ester Ledecké i dalších českých zimních sportovců dozvíte v nedělním Sportžurnálu po 19. hodině.