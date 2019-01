Nejlepší výsledek lyžařské sezony, Ledecká dojela ve sjezdu v Cortině osmá

Když se ve stejném středisku jedou dva sjezdy za sebou, Ester Ledecká se dokáže výrazně posunout. Platilo to na začátku sezony Lake Louise i nyní v Cortině. Necelých 24 hodin po pátečním 17. místě dojela česká dvojnásobná olympijská vítězka ve sjezdu osmá.

„Líbilo se mi to. Pustili nás shora, takže jsme měly dvě tři zatáčky a skok navíc. Jelo se mi fajn, některé věci jsem si opravila. Pořád tam mám rezervy, ale jsem spokojená,“ řekla Radiožurnálu Ester Ledecká.

České sněžné obojživelnici se příliš nepovedla horní část tratě, kterou lyžařky v pátek nejely. Ač dosáhla rychlosti téměř 120 kilometrů, na ty nejrychlejší ztrácela. Ve spodní části sjezdovky ale jela skvěle, na posledním mezičase byla dokonce pátá, až chybička v závěru ji poslala na osmé místo. Lépe zajela ve Světovém poháru jen v prosinci 2017.

„Dneska jsem si vzala jiné lyže. Mám je očíslované od jedné do sedmdesáti, tohle byly to sedmdesáté. Jely tak rychle, že jsem měla co dělat, abych je dohnala. Musím poděkovat servisákovi a celému týmu,“ vysvětlila.

Na Ramonu Siebenhoferovou, která v italském středisku ovládla oba sjezdy, ztratila vteřinu a 26 setin, takže o 4 setiny víc než v pátek, tentokrát ji to stačilo do první desítky, porazila i Lindsey Vonnovou, která skončila o desetinu zpět.

„To jsem asi nevěděla. Asi musela jet chvíli pozadu,“ smála se v cíli Ledecká.

Rakušanky tentokrát slavily double. Za Ramonou Siebenhoferovou skončila druhá o pouhé čtyři setiny Nicole Schmidhoferová. Slovinka Ilka Štuhecová tentokrát bere třetí místo.

Světový pohár i dál vede Mikaela Shifrfinová, která v Cortině je, ale sjezdy nejela. Program SP pokračuje v neděli super-G.

SP ve sjezdovém lyžování v Cortině d'Ampezzo (Itálie):

Ženy - sjezd:

1. Siebenhoferová 1:36,22, 2. Schmidhoferová (obě Rak.) -0,04, 3. Štuhecová (Slovin.) -0,51, 4. Weidleová -0,63, 5. Rebensburgová (obě Něm.) -1,16, 6. Hütterová (Rak.) -1,22, 7. Gisinová (Švýc.) -1,25, 8. Ledecká (ČR) -1,26, 9. Agerová (Rak.) a Vonnová (USA) obě -1,36.

Průběžné pořadí sjezdu (po 5 z 9 závodů): 1. Schmidhoferová 328, 3. Siebenhoferová 320, 2. Štuhecová 298, 4. Gisinová 207, 6. Weidleová 198, 6. Venierová (Rak.) 195, ...13. Ledecká 84.

Průběžné pořadí SP (po 20 z 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1394, 2. Vlhová (SR) 898, 3. Holdenerová (Švýc.) 597, 4. Rebensburgová 480, 5. Schmidhoferová 461, 6. Gisinová 442, ...39. Ledecká 114, 98. Capová (ČR) 12.