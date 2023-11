Jsem už na tu výšku docela zvyklá, komentuje Ledecká podmínky na trati. Spoléhá na lyže

Lyžařky včetně Ester Ledecké mají v neděli druhou možnost postavit se na start Světového poháru ve sjezdu v okolí Matterhornu. Pokud vyjedou, bude to kousek pod vrcholem Goba di Rolin v nadmořské výšce 3 700 metrů. To je suverénně nejvyšší start závodu elitního seriálu. Od zpravodaje z místa Cervinia (Itálie) 9:09 19. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká | Zdroj: Profimedia

Česká lyžařka Tereza Nová říkala, že je poznat, že je v této výšce už trochu řidší vzduch. Ale Ester Ledecká to tak nevidí.

„Měli jsme dost přípravy na ledovcích, takže jsem na tu výšku docela zvyklá. Tam je akorát vtipné, že jsme dvě brány ve Švýcarsku a pak přejíždíme do Itálie. To je něco, co jsem na závodě asi ještě nezažila. Říkala jsem klukům, že doufám, že nebudu mít dobrou jen tu švýcarskou část,“ naráží na to, že se v podstatě po pár desítkách sekund jízdy dostane do Itálie.

A také už sjede z ledovce – ten je právě na švýcarské straně, zatímco dojezd závodní trati je na přírodním nebo umělém sněhu uschovaném z loňské zimy.

„Těsně po švýcarské části je nejprudší a tam je to vyjeté na ten ledovcový led, takový ten tmavý, tak je to takové zvláštní. Lyže drží perfektně, akorát dole, jak hodně sněžilo, tak je to měkké a musí být lyže dobře připravené, aby to nebrzdilo.“

Snad tyto zkušenosti bude potřebovat. Závod podobně jako ten sobotní ohrožuje silný vítr. Start je plánovaný na 11.45.

