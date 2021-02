Nikdy se moc neraduji, když dojedu do cíle, popisuje Ledecká. Slalom prý neumí, ale těší se

Vzhledem k průměrné rychlosti při závodě dělil Ester Ledeckou od medaile na mistrovství světa v Cortině d'Ampezzo znovu přibližně jeden metr. Na více než dva a půl kilometru dlouhé trati sjezdu byla opět těsně čtvrtá. I když to po jejím dojezdu do cíle vypadalo lépe, ona sama s medailí už nepočítala. Cortina d'Ampezzo 20:02 14. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká | Foto: Eric Gaillard | Zdroj: Reuters

Možná jste jásali, když v sobotu na mistrovství světa lyžařka Ester Ledecká dojela do cíle, ale ona sama se neradovala ani v duchu. Co si nakonec čtvrtá žena sjezdu myslela prozradila v rozhovoru pro Radiožurnál.

„Já nevím, já dojela do cíle a tam je to se mnou těžké. Nikdy se moc neraduji, když dojedu, ale není to kvůli tomu, že bych si tu jízdu neužila, ale většinou jsem pořád ještě v té jízdě a přemýšlím, co jsem mohla udělat lépe. Věděla jsem, že toho místa je tam ještě dost a myslela jsem, že by se těch holek mohlo přede mě dostat ještě dost,“ vysvětluje pětadvacetiletá rodačka z Prahy své pocity po dojezdu do cíle.

Přesně dvě další byly soupeřky, které byly rychlejší, odsunuly Ledeckou z medailových pozic, ale trenér Tomáš Bank to bral sportovně.

„Je to dobrý, je to lepší než páté místo,“ říká s nadhledem Bank. Šanci vylepšit to bude mít Ledecká ještě pondělí. Ale při kombinaci superobří slalom a slalomu tuší, kde bude hlavní úskalí.

„Já se hrozně těším, já mám slalom ráda. Asi ho ještě neumím tak dobře, ale těším se, protože to v pondělí bude fajn.“ komentuje s s optimismem v hlase dvojnásobná olympijská vítězka.

