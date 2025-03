Ledecká dokončila sjezd v Kvitfjellu jako dvanáctá, poprvé v sezoně se neumístila v první desítce

Lyžařka Ester Ledecká skončila dvanáctá ve druhém sjezdu Světového poháru v Kvitfjellu a poprvé v sezoně byla v nejrychlejší disciplíně mimo první desítku. Bronzová medailistka z nedávného mistrovství světa v Saalbachu si v norském středisku oproti pátku o tři příčky pohoršila. Poprvé zvítězila Němka Emma Aicherová, která porazila o tři setiny sekundy Američanku Lauren Macugaovou. Třetí skončila páteční vítězka Rakušanka Cornelia Hütterová. Kvitfjell (Norsko) 12:52 1. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká | Foto: ČTK/AP

Trojnásobná olympijská vítězka v lyžování a snowboardingu Ledecká, která vloni v Kvitfjellu vybojovala třetí a čtvrté místo v super-G, ztratila dnes na Aicherovou 75 setin.

I přes vydařené první dva sektory ji v cíli dělilo od medaile 56 setin. Jejím maximem v tomto ročníku SP zůstává třetí příčka ze sjezdu ve Svatém Antonu.

Devětadvacetiletá Ledecká zahájila závod se startovním číslem 14. Po úvodních dvou sektorech se držela v čele, postupně ale začala ztrácet. Poté, co zajela v závěrečné pasáži 27. čas, patřilo jí v cíli průběžné deváté místo. Z první desítky ji poté sesadily vítězná Aicherová, Italka Nadia Delagová a Norka Marte Monsenová.

„Neviděla jsem mezičasy, ale slyšela jsem, že nahoře byly zelené. Také jsem cítila, že se mi tam jelo dobře a plnila jsem, co jsem si řekla, že budu dělat. Snažila jsem se co nejvíce balit do sjezďáku a jet aktivně. To se mi povedlo výborně,“ řekla Ledecká v nahrávce pro média.

Ztrátu v závěrečné pasáži vnímala. „Skočila jsem tam trochu blbě. Snažila jsem se ještě před skokem aktivně zabalit, což byla v tomto případě trochu chyba. Měla jsem méně času, abych se na ten skok připravila. Skočilo mi to hodně daleko a rozbalilo mě to. Tím, že přede mnou byla ještě strašně dlouhá rovina, tak už jsem tu rychlost nikde nenahnala,“ doplnila.

Premiérový triumf

Jednadvacetiletá Aicherová vybojovala první vítězství ve Světovém poháru a vylepšila páteční nečekanou druhou příčku.

Uspěla díky povedené druhé polovině závodu, v závěrečném sektoru měla nejrychlejší čas. Letošní mistryně světa ze sjezdu Američanka Breezy Johnsonová skončila desátá, v pátek byla třetí.

Světový pohár v Kvitfjellu vyvrcholí v neděli, kdy se pojede super-G. Ten začne také od 10.30. O dva týdny později se pojedou rychlostní disciplíny v italském La Thuile.

“Zatím nevím, jestli La Thuile pojedu a jestli pojedu na snowboardové mistrovství světa, což je pravděpodobný plán. Uvidíme, jak se budu cítit po Kvitfjellu. Ještě tu budu mít nějaké snowboardové tréninky. Teď se ale soustředím na zítřek a super-G,“ doplnila Ledecká.

SP ve sjezdovém lyžování v Kvitfjellu (Norsko): Ženy - sjezd: 1. Aicherová (Něm.) 1:31,69, 2. Macugaová (USA) -0,03, 3. Hütterová (Rak.) -0,19, 4. Brignoneová -0,33, 5. Pirovanová -0,34, 6. Goggiaová (všechny It.) -0,36, ...12. Ledecká (ČR) -0,75. Průběžné pořadí sjezdu (po 6 z 8 závodů): 1. Brignoneová 384, 2. Hütterová 368, 3. Goggiaová 350, 4. Macugaová 230, 5. Gutová-Behramiová (Švýc.) 229, 6. Pirovanová 209, ...8. Ledecká 183. Průběžné pořadí SP (po 26 z 35 závodů): 1. Brignoneová 1094, 2. Gutová-Behramiová 863, 3. Ljutičová (Chorv.) 753, 4. Goggiaová 711, 5. Hectorová (Švéd.) 666, 6. Rastová (Švýc.) 662, ...22. Ledecká 280, 81. Dubovská (ČR) 29.