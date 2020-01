Ledecká dojela ve zkráceném sjezdu osmá. ‚Škoda, že se to nejelo až ze shora,‘ litoval trenér Bank

Česká lyžařka Ester Ledecká dojela ve sjezdu v Zauchensee na osmém místě a ve Světovém poháru se už pošesté ve šla do elitní desítky. Závod byl kvůli špatné viditelnosti o něco kratší a trenér Ondřej Bank litoval, že se nejelo až zeshora, protože Ledecká je na tom podle něj aktuálně velmi dobře. Zauchensee 14:24 11. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká | Zdroj: Profimedia

Poprvé se z triumfu radovala Švýcarka Corinne Suterová a předstihla Češku v čele hodnocení disciplíny. Kvůli mrakům a horší viditelnosti byl závod dvakrát přerušený, ale ani tak neměly všechny závodnice na trati stejné podmínky.

Švýcarka Michelle Gisinová přišla na trať ve chvíli, kdy před ní zklamaly všechny rakouské favoritky. A najednou jí jako jedné z mála zasvítilo na startovní bránu sluníčko, takže si vyjela třetí místo.

„Nahoře hodně foukalo a pak tam byl ten mrak. Je jasné, že tohle asi nebyl nejregulérnější závod v historii. Ale ani já jsem neviděla všude. Někde ano, někde ne a ostatní holky to měly podobné,“ popsala podmínky na trati Radiožurnálu Gisinová.

Ve sjezdovém lyžování se zkrátka nedá jako například ve skocích kompenzovat závodníkům špatné podmínky.

Nikdy to nebude regulérní, říká Bank

„Lyžování v tomhle bohužel nebude nikdy regulérní. To slunce se různě mění, když odjede první a když odjede třicátá závodnice, stíny jsou úplně jinak. Ale je to prostě součást hry,“ povzdechl si trenér Ondřej Bank.

Jenže vzhledem k výsledku Ester Ledecké ho to mrzí. Oba tréninky tady v Zauchense, výsledky v Lake Louise, dokonce i jediný trénink v nakonec zrušeném Val d’Isere. Tam všude jela perfektně, ale tady ji mrak připravil o pódium, na které měla.

„Byla to taková loterie, krátké sjezdy jsou vždy takové. Mě osobně se to moc nelíbí, i když Ester jezdila tu spodní část, která se dnes jela, v trénincích velmi dobře. Byl jsem ale trochu zklamaný, že se to nejelo z vrchu, protože ona je na tom komplexně velmi dobře. Pro ni je výhoda, když je na trati déle. Tím je komplexnější a je to pro ni výhoda," dodal Bank.

V neděli ráno čeká čtyřiadvacetiletou Ledeckou na stejné sjezdovce závod v kombinaci.