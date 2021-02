‚Doufám, že fanoušci nejsou zklamaní.‘ Ledeckou další 4. místo těší. Popsala, kde udělala chybu

Lyžařka Ester Ledecká skončila ve sjezdu na mistrovství světa čtvrtá. Po superobřím slalomu obsadila stejnou příčku v Cortině d'Ampezzo také ve své druhé hlavní disciplíně. Trochu zklamaně pak přihlížela předávání trofejí těm nejlepším. V cíli se pak v rozhovoru pro Radiožurnál popsala své dojmy. Cortina d'Ampezzo 18:17 13. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká | Foto: Leonhard Foeger | Zdroj: Reuters

V superobřím slalomu to bylo o šest setin, ve sjezdu o sedm setin sekundy. Jak to berete, že jste znovu čtvrtá?

Je to sport, bude bramboračka k večeři. Kluci italský zase říkají, že je to plechová medaile, tak já nevím.

Podle mezičasu jste se většinu trati přetahovala s vítěznou Švýcarkou Corrine Suterovou o zlatou medaili, ale v cíli jste nakonec měla výraznější ztrátu. Jak si to vysvětlujete?

Nevím, budeme to muset ještě zanalyzovat. Já o těch mezičasech ani nevím, ještě jsme se o tom nebavili, jen jsme řešili, že jsem hodně ztratila dole. Nicméně si myslím, že jsem pořád jela trochu víc napřímo a nestihla jsem se na ten skok připravit, jak jsem měla. Tam mě to rozhodilo a ztratila jsem rychlost. Stane se, je to jedna jízda a dala jsem do toho všechno.

Jaký máte pocit ze druhého čtvrtého místa na mistrovství světa?

Skvělý. Jsem hrozně ráda, že tady můžu být, mezi nejlepšíma na světě a že můžu jezdit tyhle nejtěžší tratě, co pro holky jsou. Není to medaile, ale je to skvělý umístění a jsem ráda, že se držím špičky a patřím mezi ně. Doufám, že fanoušci nejsou zklamaní a doufám, že jim udělám radost lepšími výsledky.

