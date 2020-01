V neděli lyžařská kombinace, v úterý snowboard. Ledecké pomáhají při změně disciplín speciální cviky

Ester Ledecká má dva dny na to, aby se změnila z přední lyžařky na elitní snowboardistku. Zatímco o víkendu závodila v lyžařském Světovém poháru v Zauchensee, v úterý ji to čeká o dvě údolí západněji v Bad Gasteinu v její druhé disciplíně. Zauchensee 19:23 13. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká. | Foto: Eric Bolte-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Ještě v neděli odpoledne si chtěla vzít snowboard a připomenout si po dopolední lyžařské alpské kombinaci pohyby na prkně.

„Jsem ráda, že jsme měly to druhé kolo slalom, že alespoň rytmus bude podobný. Teď už se to jen naučit bokem. Moc času nemám, ale myslím, že to bude fajn,“ řekla Radiožurnálu Ester Ledecká.

Ale není to jen o vyzutí z přezkáčů, její změna je daleko komplexnější. Z pohledu pohybů těla a zátěže ji popsal její fyzioterapeut Michal Lešák.

„Máme sadu cviků pro lyžování a hned po dokončení závodu začínáme se systémem pro snowboard. Přehodíme cviky, naladíme se víc na snowboard. Z toho důvodu se Ester hned po lyžařském závodu snaží postavit na prkno, alespoň jednou sjet klidně i nějaký obyčejný kopec,“ řekl Lešák.

„Je to hodně jiný pohyb. Lyžování je oboustranný sport, jede se čelem, na snowboardu je zátěž jednostranná,“ dodal.

A tu musí jinými cviky pro druhou stranu těla kompenzovat, aby Ledecká neměla problémy se zády, jako v minulých letech. Stejně tak i samotná technika jízdy je jiná.

„Musím si v hlavě přehodit věci spojené s timingem a nadjížděním. Vím, co mám udělat, a uvidíme, jestli budeme mít dobrý trénink, abych se dobře připravila,“ uvedla Ledecká.

Tohle všechno je její dvoudenní úkol, po kterém má být schopná znovu porážet konkurenci. V úterý po půl třetí odpoledne začne kvalifikace na snowboardový paralelní slalom v Bad Gasteinu, hlavní závod je ten samý den večer.