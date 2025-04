Povedené velké akce. Ledecká jde do olympijské sezony jako největší česká naděje

„Upřímně jsem si nemyslela, že by to mohlo dopadnout na medaili, protože tam byla ještě Lara, Brignone, Lindsey, Goggia. Prostě tam bylo ještě hodně jmen a všechny holky jely úžasné jízdy,“ říkala Ledecká poté, co v únoru vybojovala bronz na lyžařském mistrovství světa ve sjezdu.

Je to první medaile pro Česko po 10 letech a Ledecká ji získala přesto, že se jí krátce před šampionátem vrátily potíže se zády.

"Na startu jsem byla trochu nervózní, ale maminka mi řekla, ať jedu to, co umím. Doufejme, že jsem to splnila," řekla Ester Ledecká po skvělém výkonu ve sjezdu SP ve Svatém Antonu. ⛷



Maminka bude bezesporu pyšná, souhlasíte? pic.twitter.com/YyUtGUw4Ha — ČT sport (@sportCT) January 11, 2025

„Největší limitací sportovce je vždycky zdraví, takže jsme to tomu museli přizpůsobit. Bylo to těžké, protože po výpadku v Garmischi se hned vrátit a jet první závody na mistrovství světa není vůbec jednoduché. Když jsme přijeli do Saalbachu, tak nás chytla viróza, takže jsme bojovali zase ještě s ní. Ester se to ale podařilo skvěle a je z toho krásné třetí místo,“ radoval se po medaili na lyžích fyzioterapeut Ledecké Ladislav Polášek.

„Ještě si pár hodin užiju tenhle hezký pocit a od zítřka už ze mě bude zase snowboarďačka a budu mít snowboardový kemp,“ říkala po úspěchu na lyžích Ledecká. I když to neřekla otevřeně, zisk medaile na obou šampionátech byl zjevně jejím cílem.

Nejdříve lyže, pak snowboard

Ledecká dojížděla sezonu na lyžích, zároveň do toho trénovala na snowboardu. „Přizpůsobili jsme trénink. Přednost měly lyže, takže jsme vytvořili čtyřdenní bloky, ve kterých jsme se připravovali na snowboardu. Měli jsme takový blok po lyžařských závodech v Norsku i po italském La Thuile. Snažili jsme se z mála vykřesat co nejvíce,“ popisuje snowboardový kouč české hvězdy Justin Reiter.

„Byl to dobrý den. Já jsem vůbec nevěděla, co čekat, protože jak jsem celou sezonu jezdila na lyžích, tak jsem nevěděla, jak se s těma holkama porovnám. Snažili jsme se během sezony zůstávat čerství i na snowboardu a vecpat tam nějaké tréninky, abych nezapomněla, jak se to dělá,“ smála se Ledecká po zisku zlaté medaile.

Přepis historie už po druhé

I když v paralelním obřím slalomu na snowboardu nepředvedla perfektní jízdy, stejně tím své soupeřky drtila a také si tím dojela pro zápis do historie. Získala totiž medaili na mistrovství světa ve dvou sportech během jedné zimy.

„Nevěděla jsem, jestli se to už někomu povedlo. Zase tak zběhlá v tom nejsem. Rozhodně jsem věděla, že to bude velká věc, a doufala jsem, že se mi tady povede třeba ukořistit nějakou medaili,“ nechala se slyšet ve Svatém Mořici Ledecká. Tento zápis je tím nejlepším, co v celé sezoně dokázala. Oproti předchozím zimám totiž nevyhrála žádný závod Světového poháru, a to ani na lyžích, ani na snowboardu.