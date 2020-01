Ledecká zvládla tři závody za čtyři dny a v různých sportech. ‚Na glóby letos nezaútočím,‘ přiznává

Ester Ledecká začala svou sezónu Světového poháru na snowboardu druhým místem. V rakouském Bad Gasteinu vyhrála kvalifikaci i následné vyřazovací jízdy – kromě té poslední, finálové. V ní podlehla Ledecká vedoucí ženě průběžného pořadí seriálu, Němce Ramoně Hofmeisterové. Bad Gastein 13:26 15. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká s trenérem Tomášem Bankem | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

Změna ve snowboardistku se Ester Ledecké povedla. Česká závodnice byla ve Světovém poháru v Rakousku druhá a Radiožurnálu se rozpovídala o tom, jak zvládla přechod z lyží na snowboard.

Ledecká měla tři závody během čtyř dnů, a to nejen ve dvou různých sportech, ale také na dvou různých místech. Jenže na odpočinek nemá moc času, míří na soustředění a pak bude pokračovat o víkendu dalšími snowboardovými závody ve Slovinsku.

„Jsem ráda, jak to dopadlo. Je to fantastický výsledek a dobrý start do snowboardové sezony. Ta vrchní pasáž mi moc nešla, ale v té střední části už jsem je začala dohánět. Musíme ale ještě potrénovat ty prudké kopce.“

Vzhledem k tomu, kolik závodů už ale zmeškala, se smířila s tím, že tentokrát to na Křišťálový glóbus za vítězství v hodnocení Světového poháru nebude.

„Už jsem s tím počítala, že letos na glóby nezaútočím. Cítila jsem to tak, že pojedu do Val-d'Isère a že jsem rozježděná a potřebuju nahnat nějaké zkušenosti na lyžích,“ říká Ester Ledecká.