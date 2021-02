‚Je čas se vrátit na jedno prkno.‘ Ledeckou čeká na snowboardu další mistrovství světa

Italka Federika Brignoneová vyhrála super-G Světového poháru lyžařek v Itálii. Na svahu Passo Pellegrino ale chyběla Ester Ledecká, která se chystá na své druhé mistrovství světa v této sezoně. Od lyží, na kterých závodila s jedinou výjimkou celou dosavadní sezonu, se teď vrátila ke snowboardu. Rogla 21:05 28. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká | Foto: Iva Roháčková | Zdroj: ASC Dukla

„Těším se na snowboard, už mi to taky chybí. Ta snowboardačka ve mně už trochu pláče, je čas se vrátit na jedno prkno,“ řekla Ledecká Radiožurnálu.

Bilance Ester Ledecké v této sezoně je zatím stoprocentní. Jela jediný závod na snowboardu, před Vánoci v Cortině d’Ampezzo vyhrála. A když na stejném místě stála o dva měsíce později po lyžařském mistrovství světa, byla hodně natěšená, až zase bude mít ze dvou lyží jednu velkou, tlustou.

„Bude důležité, abychom našli někde dobré podmínky pro přípravu. Aby zas nenasněžilo dva metry, to je pak takové plácáníčko a těžko se mi zvyká na nové náčiní. Ale když budeme mít normální kopec s trochu slušným sněhem, tak se přehodím rychle. Mám dobrý tým, skvělého kouče, takže ten ze mě zase rychle snowboarďačku udělá,“ ujistila Ledecká.



Kvůli tomuto přechodu obětovala česká reprezentantka rychlostní disciplíny na lyžích v Itálii – přece jen její šance vyhrát Světový pohár v super-G nebo ve sjezdu už jsou pryč.

„Bude mi to chybět v celkovém hodnocení, ale tak to je. Jsem pořád i snowboarďačka, tak snad se mi to povede pak trošku dohnat ještě v Lenzerheide,“ podotkla.

K tomu, aby mohla na finále lyžařského Světového poháru ve zmíněném Lenzerheide startovat ve všech čtyřech disciplínách, potřebuje získat minimálně ještě 47 bodů. A její trenér Tomáš Bank věří, že by je právě při finálovém sjezdu a super-G, kterými tamní program startuje, mohla získat.

Jen pro představu - 47 bodů odpovídá například jednomu pátému místu. Takže jet na mistrovství světa ve snowboardingu je pro Ester Ledeckou logické řešení. Hlavně proto, že slovinská Rogla je pro ni jako stvořená. Jela tam pětkrát a všech pět závodů vyhrála.

„Měla jsem radost, že je to zrovna tam. Je to krásný kopec, tak akorát. Skvěle to tam organizují, takže čekám krásný závod a že si ho užijeme,“ dodala.

Šance na medaili bude mít navíc dvě – v pondělí pojede paralelní obří slalom, v úterý paralelní slalom.