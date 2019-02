Ledecká si vyzkoušela snowboardovou trať pro příští olympiádu, v paralelním obřím slalomu skončila druhá

Ramona Hofmeister stormed to victory over @LedeckaEster today at Secret Garden (CHN), earning her second-straight PGS World Cup win in the process!



Ladies' podium:

1) Ramona Hofmeister

2) Ester Ledecka

3) Selina Joerg



