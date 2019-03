Jsem strašně ráda za atmosféru, co tu panuje, říká Ledecká po čtvrtém triumfu ve Světovém poháru

Ester Ledecká nezažila na lyžích ideální sezonu, ale na snowboardu opět dominovala. Přestože se stále nechce soustředit jen na jeden sport, zakončila Světový pohár velkým křišťálovým glóbem - už počtvrté za sebou. A kombinací snowboardingu a lyžování je tak stále výjimečnou osobností zimních sportů, a to i bez jejích dvou olympijských triumfů. Winterberg/Německo 9:04 24. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká | Zdroj: Sport Invest

„Jsem strašně ráda a vděčná za atmosféra, co tu panuje. Každá holka za mnou přijde, pogratuluje. Nikdy jsem neměla pocit, že by na mě byly za něco naštvané. Prostě je tu sportovní atmosféra a mně se hrozně líbí přístup, který tu k tomu lidé mají,“ usmívá se Ester Ledecká.

Přestože Ledecká tři snowboardové závody Světového poháru vynechala kvůli lyžím, tak si s tímto mankem dokázala poradit a v posledním slalomu ve Winterbergu jí nakonec k triumfu stačilo i páté místo. A přestože je sjezdové lyžování mnohem prestižnější než alpský snowboarding, nechce méně sledovaný sport opustit už jen kvůli jeho atmosféře.

„Máme k sobě prostě respekt. Byla jsem třeba překvapená, co řekla Sabine Schöffmannová, když jsme byli v Koreji. Říkala, že je jí ctí, že tady může závodit a že může závodit se mnou, že posouvám hranice ženského snowboardu úplně jinam. To mě strašně potěšilo a mám radost, že to holky takhle vidí,“ mluví Ledecká o Rakušance Schöffmannové, která do posledního závodu ve Winterbergu měla naději na velký křišťálový glóbus.

Teď ale čtyřiadvacetiletou Češku čeká nová výzva, protože po sezoně skončí u týmu její servisman Petr Kouřil, který byl u všech čtyř celkových triumfů ve Světovém poháru.

„Začínali jsme spolu jezdit Světový pohár na lyžích a to byl ještě můj trenér, pak se stal servisákem,“ říká česká závodnice.

Těžko se Ledecké bude loučit s tichým mužem, který za ní tradičně stál ve startovní bráně. Sezona jí ale ještě úplně nekončí.

„Byl jsem trenérama tak trošku donucená, abych letos trošku ubrala kvůli testování, abychom toho stihli víc. Budeme mít malinko jiný plán, ale pár závodů si dám. Pojedeme do Francie. Přemluvila jsem Tomáše, abychom tam dali nějaký obří slalom, protože těch jsme letos moc nezajeli, tak abych si to zkusila. Myslím, že to bude fajn,“ přibližuje svoje dubnové plány a domluvu s lyžařským trenérem Tomášem Bankem Ester Ledecká.