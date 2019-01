‚Nemá smysl přeskakovat tam a zpět.‘ Ledecká nebude do lyžařského šampionátu závodit na snowboardu

Už ve středu měla Ester Ledecká vyrazit na trať paralelního slalomu na snowboardu v Bad Gasteinu, ale největší hvězda tohoto sportu bude v Rakousku chybět. V lednu se totiž oproti předpokladům soustředí už jen na lyže.

„Ester dělá poslední dobou problém přecházení ze snowboardu na lyže, tak jsme se dohodli, že do mistrovství světa nebude jezdit na snowboardu. Nemá smysl přeskakovat tam a zpět. Udělali jsme mítink a dohodli jsme se, že budou velké bloky lyžování a snowboardu,“ řekl pro Radiožurnál lyžařský trenér Ledecké Tomáš Bank.

Ze slov Tomáš Banka je jasné, že příprava Ester Ledecké bude směřovat k únorovému světovému šampionátu lyžařů ve švédském Åre a mistrovství světa ve snowboardingu v americkém Park City, kde by měla obhajovat zlato a stříbro, bude bez české závodnice.

Česká lyžařka ale nejspíš vynechá i víkendový lyžařský Světový pohár v Rakousku. Jeden z důvodů je ten, že potřebuje víc času věnovat lyžařskému tréninku, ale jde také o současnou situaci v rakouských Alpách.

Aktuálně je totiž ve Svatém Antonu zavřena zhruba polovina střediska kvůli velkým přívalům sněhu a do víkendu, kdy tam původně měla Ledecká závodit ve sjezdu a superobřím slalomu, by měl napadnout ještě další metr sněhu.

„Teď jsme měli tréninkový blok, který dopadl docela dobře. Loni před olympiádou jsme také vynechávali závody a docela se nám to vyplatilo, takže jsme se rozhodli, že to vynecháme. Vzhledem k předpovědi a slušné pravděpodobnosti, že se to zruší. Deadline jsme si dali dneska (v pondělí –pozn. redakce), ale všichni počítáme s tím, že nejedeme,“ doplňuje Bank.