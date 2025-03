Po bronzu na lyžích bude Ledecká usilovat o medaili z MS i na snowboardu

Ve Švýcarsku v úterý začne společný světový šampionát ve snowboardingu a akrobatickém lyžování, na němž se může Ester Ledecká znovu zapsat do sportovní historie. Sedm let po té, co na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu šokovala triumfem v superobřím slalomu na lyžích a v paralelním obřím slalomu na snowboardu, může získat v jedné sezoně světové medaile v obou svých sportech. Na lyžích skončila na MS v Saalbachu třetí ve sjezdu.

Svatý Mořic (Švýcarsko) 15:11 17. března 2025