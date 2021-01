Ledecká den po pádu ve sjezdu naskočila do superobřího slalomu, dojela patnáctá

Ledecká v sobotu v užší pasáži ve spodní části trati skončila ve více než stokilometrové rychlosti v ochranných sítích. Rozsekla si ret, sjezdovku však opustila na lyžích po svých. Přesto pak odjela na vyšetření do nemocnice.

Do superobřího slalomu nakonec nastoupila a s číslem 15 neměla v horní části ideální stopu. Výborně pak zajela prostředek, ale na posledním skoku letěla více doprava, jen tak tak se vešla do předposlední branky a po dojezdu byla sedmá. Ve zbytku závodu se před českou hvězdu dostalo osm sjezdařek.

Závod začal netradičně. Z prvních čtyř startujících se do cíle dostala jen jedna. Vedoucí žena Světového poháru Slovenka Petra Vlhová a Švýcarka Wendy Holdenerová minuly branku a Rakušanka Stephanie Venierová po chybě spadla.

Mimo klasifikaci se ocitla i vítězka obou sjezdů v Crans Montaně Sofia Goggiová. Italka útočila na druhé místo, ale po posledním skoku minula branku.

V hodnocení superobřího slalomu Ledecká klesla z druhého na páté místo, celkově je stále desátá. Pořadí disciplíny vede Gutová-Behramiová, v čele SP je Vlhová.

Ledecká už si ze svého sobotního pádu dělá legraci:

SP ve sjezdovém lyžování v Crans Montaně (Švýcarsko):

Ženy - superobří slalom:

1. Gurová-Behramiová (Švýc) 1:15,63, 2. Tipplerová (Rak.) -0,93, 3. Brignoneová -1,02, 4. Marsagliaová (obě It.) -1,06, 5. Scheyerová (Rak.) -1,12, 6. Nuferová (Švýc.) -1,13, 7. Haaserová (Rak.) -1,39, 8. Bassinová (It.) -1,41, 9. Suterová (Švýc.) -1,52, 10. Lieová (Nor.) -1,55, ...15. Ledecká (ČR) -1,90.