‚Jízda byla fajn, bavilo mě to.‘ Ledecká byla navzdory dvěma chybám spokojená a chválila organizátory

Letos v zimě se jí daří a lyžařka Ester Ledecká to potvrdila dalším výborným výsledkem. V superobřím slalomu v německém Garmisch-Partenkirchenu skončila šestá, když na vítěznou Švýcarku Laru Gutovou-Behramiovou ztratila necelou sekundu a čtvrt. „Udělala jsem dvě chyby, ale jsem spokojená, výsledek je skvělý,“ řekla česká reprezentantka v rozhovoru pro Radiožurnál. Garmisch-Partenkirchen 16:44 30. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká během super-G Světového poháru | Foto: Leonhard Foeger | Zdroj: Reuters

Znovu je to v super-G těsně za stupni vítězů. Jak jste na velmi náročné sjezdovce spokojená s výsledkem?

Jsem spokojená, výsledek je skvělý. Jízda byla dobrá, i když jsem udělala dvě dost velké chyby. Kdybych jela podruhé, tak bych se určitě zachovala jinak, ale máme jen jednu šanci. Takže to rozebereme s trenéry a pokusím se poučit z chyb. Zítra to bude jiné super-G, ale tyhle pasáže tam budou, i když trochu jinak postavené.

Místo odloženého sjezdu trénink v dešti. Přípravu Ledecké na mistrovství komplikuje nepřízeň počasí Číst článek

Předjezdkyně v jednom místě udělala takovou chybu, že vyloženě vypadla z tratě. Dávala jste si na tu levotočivou zatáčku pozor? Zdálo se mi, že jste jela v tom oblouku v podstatě jen po levé lyži a trochu jste to zachraňovala.

Jak vidíte, tak jsem si na to moc pozor nedala. Předjezdkyni jsem neviděla, protože nahoře máme televizi a viděla jsem jen jízdy těch nejlepších holek. Všechny závodnice tam vletěly tak nějak zvláštně.

Můžete popsat, v čem jste v tom místě zaváhala?

Udělala jsem tam velkou chybu, měla jsem směr víc napřímit. Pak bych byla schopná si dřív stoupnout na pravou lyži. Takhle mě to vyhodilo, musela jsem to korigovat a ztratila jsem rychlost. Ale jízda byla fajn, bavilo mě to.

Sama jste při tréninku slalomu zažila, že tady dokáže pořádně zapršet. Poznamenalo to trať hodně?

Organizátoři jsou tady strašní machři. Protože co se tady dělo posledních pět dní, to bylo docela ostré. Vystřídalo se snad všechno možné počasí - sněžilo, foukalo, pršelo, pak byla zima, pak teplo. Včera jsme si to užili na slalomu, ale aspoň jsme mohli na vzduch, provětrat se. Dneska jsem na prohlídce koukala, co s tím dokázali udělat, klobouk dolů.