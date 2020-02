Ledecké odpočinek prospěl. V Krasné Poljaně zajela nejlepší superobří slalom v sezoně

Olympijská vítězka Ester Ledecká zajela nejlepší superobří slalom v této sezoně Světového poháru. V Krasné Poljaně, kde lyžařky bojovaly o olympijské medaile na hrách v Soči v roce 2014, skončila desátá. Na vítěznou Italku Federicu Brignoneovou česká reprezentantka ztratila 1,24 sekundy. Krasna Poljana 10:40 2. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká v závodě v rakouském Zauchensee | Zdroj: Profimedia

Olympijská šampionka z Pchjongčchangu Ledecká v tomto ročníku SP obsadila v superobřím slalomu 30. a 31. místo. Minulý týden v Bansku super-G kvůli únavě vynechala.

‚Byla totálně bez energie.‘ Unavená Ledecká vynechala v Bansku super-G, šetří síly na Soči Číst článek

V olympijském středisku Roza Chutor se jí ale zadařilo a navzdory chybě v horní třetině trati uzavírala elitní desítku. „Jsem rád, protože je to teprve podruhé, co se Ester umístila v super-G Světového poháru v první desítce. Trochu to jen kazí velká chyba, kterou udělala uprostřed tratě,“ řekl Radiožurnálu trenér Ledecké Tomáš Bank.

Nedělní superobří slalom byl jediným závodem, který se v Krasné Poljaně odjel. Sobotní sjezd i předchozí plánované tréninky zhatilo počasí. „Na to, co se tu v posledních dnech dělo, se jim podařilo trať připravit dobře. Bylo by lepší jet s nižším startovním číslem, ale dopředu se musí teprve postupně dostat,“ uvedl Bank.

„Jsem hlavně spokojený, že se nám podařilo překonat krizi z minulého týdne. Ester byla hodně unavená a ztratila i sebevědomí. Nahrál nám i program, místo odložených sjezdů jsme mohli dobít baterky,“ dodal.

V Krasné Poljaně chyběla nejlepší lyžařka současnosti Američanka Mikaela Shiffrinová. Vedoucí žena super-G dala přednost tréninku technických disciplín. Její absence nejlépe využily Italky. Potřetí v kariéře vyhrála superobří slalom v SP Brignoneová, která sbírá úspěchy především v obřím slalomu. Druhá skončila se ztrátou dvou desetin její krajanka Sofia Goggiaová, třetí příčku obsadila Švýcarka Joanna Hählenová.

„Obojživelnice“ Ledecká bude pokračovat na lyžích. Příští týden ji čeká sjezd a superobří slalom v německém Garmisch-Partenkirchenu.

SP ve sjezdovém lyžování v Krasné Poljaně (Rusko):

Ženy - super-G:

1. Brignoneová 1:25,33, 2. Goggiaová (obě It.) -0,20, 3. Hählenová -0,34, 4. C. Suterová (obě Švýc.) -0,42, 5. Venierová (Rak.) -0,55, 6. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,68, 7. Veithová (Rak.) -0,69, 8. Rebensburgová (Něm.) -0,87, 9. Miradoliová (Fr.) -0,97, 10. Ledecká (ČR) -1,24.

Průběžné pořadí superobřího slalomu (po 4 ze 7 závodů): 1. Brignoneová 216, 2. C. Suterová 200, 3. Shiffrinová (USA) 186, 4. Rebensburgová a Goggiaová obě 180, 6. Gutová-Behramiová 167, ...27. Ledecká 27.

Průběžné pořadí SP (po 22 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 1225, 2. Brignoneová 955, 3. Vlhová (SR) 830, 4. Bassinová (It.) 620, 5. Holdenerová (Švýc.) 493, 6. C. Suterová 472, ...16. Ledecká 260, 75. Dubovská 35, 91. Capová (obě ČR) 21.