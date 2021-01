Ledecká dojela v super-G v Garmisch-Partenkirchenu šestá. V celkovém pořadí disciplíny je už třetí

Lyžařka Ester Ledecká se týden po těžkém pádu ve sjezdu v Crans Montaně vrátila do elitní desítky. V superobřím slalomu v Garmisch-Partenkirchenu byla šestá, čímž vyrovnala svůj druhý nejlepší výsledek v této disciplíně ve Světovém poháru. Od medaile olympijskou vítězku dělilo 26 setin, o které přišla chybou krátce po druhém mezičase. Zvítězila Švýcarka Lara Gutová-Behramiová, která si upevnila vedení v hodnocení disciplíny. Ledecká už je třetí. Garmisch-Partenkirchen 12:31 30. 1. 2021 (Aktualizováno: 12:53 30. 1. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká. | Foto: Leonhard Foeger | Zdroj: Reuters

Zimní obojživelnice Ledecká v této sezoně Světového poháru spolehlivě končí v rychlostních disciplínách v top 10. Ze závodů, které dokončila, byl výjimkou jen minulý týden superobří slalom v Crans Montaně. Ten absolvovala den po karambolu ve sjezdu a skončila patnáctá. Tentokrát ji už následky pádu tolik netrápily, i když měla ještě zatejpovanou spodní část obličej, kde má zašitý ret.

Ledecká zajela kvalitní závod i po zranění. ‚Zariskovali jsme, ale vyšlo to,‘ říká trenér Bank Číst článek

Na sjezdovce Kandahar si vedla výborně a zařadila se na průběžné třetí místo se ztrátou 1,19 sekundy. Ze stupňů vítězů ji zanedlouho sesadila aktuálně nejlepší sjezdařka Italka Sofia Goggiaová, která byla o 19 setin rychlejší. V závěru elitní třicítky se před Ledeckou dostaly ještě Rakušanka Christine Scheyerová a Kanaďanka Marie-Michele Gagnonová, která se zařadila na třetí příčku.

Ledecká skončila potřetí ve Světovém poháru v superobřím slalomu šestá, lépe si vedla jen při prosincovém vítězství ve Val d'Isere.

„Jsem spokojená. Myslím, že výsledek je to skvělý. Jízda byla dobrá, i když jsem udělala dvě dost velké chyby. Kdybych to jela podruhé, tak bych to určitě udělala jinak, ale na prohlídku máme jen jednu šanci. Nicméně rozebereme to s trenérama a budu se z těch chyb snažit poučit a zítra (v neděli, pozn. red.) to zajet líp,“ řekla po závodě Radiožurnálu.

Gutová-Behramiová vyhrála třetí superobří slalom za sebou. Nejlépe se vyrovnala s náročnými podmínkami. „Bylo dneska hodně těžké odhadnout, jaký bude sníh. Nebylo to jednoduché, neměla jsem dobrý pocit. Jenom jsem nechala lyže jet a fungovalo to,“ řekla devětadvacetiletá Švýcarka.

Druhá Kajsa Vickhoff Lieová z Norska za ní zaostala o 68 setin. Dvojnásobná juniorská mistryně světa z roku 2018 se díky tomu poprvé ve Světovém poháru dostala na stupně vítězů.

Sobotní superobří slalom v Garmisch-Partenkirchenu byl náhradou za plánovaný sjezd, který se nemohl uskutečnit, protože počasí nedovolilo lyžařkám odjet ani jeden trénink. Další super-G se v německém středisku pojede v neděli.

SP ve sjezdovém lyžování v Garmisch-Partenkirchenu (Německo):

Ženy - superobří slalom: 1. Gutová-Behramiová (Švýc.) 1:15,70, 2. Lieová (Nor.) -0,68, 3. Gagnonová (Kan.) -0,93, 4. Goggiaová (It.) -1,00, 5. Scheyerová (Rak.) -1,16, 6. Ledecká (ČR) -1,19, 7. C. Suterová -1,21, 8. Nuferová (obě Švýc.) a Tipplerová (Rak.) obě -1,22, 10. Gauthierová (Fr.) a Vlhová (SR) obě -1,27.

Průběžné pořadí super-G (po 4 ze 7 závodů): 1. Gutová-Behramiová 345 b., 2. C. Suterová 205, 3. Ledecká 196, 4. Brignoneová (It.) 187, 5. Tipplerová 180, 6. Bassinová (It.) 162.

Průběžné pořadí SP (po 21 z 33 závodů): 1. Vlhová 909, 2. Gutová-Behramiová 847, 3. Gisinová (Švýc.) 783, 4. Goggiaová 740, 5. Bassinová 715, 6. Shiffrinová (USA) 615, ...10. Ledecká 413, 48. Dubovská (ČR) 85.

Martin Charvát

@matycharvat ⛷ “Kdybych to jela podruhé, jela bych to jinak,” říká Ester Ledecká k (asi) 6. místu v super G.

Uslyšíte ji na ⁦@Radiožurnál⁩ 4 19