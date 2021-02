Favoritkou super-G na mistrovství světa je Gutová-Behramiová, Ledecká spoléhá na dobrý servis lyží

Napodruhé už by to mělo vyjít a mistrovství světa v alpském lyžování by mělo opravdu začít. Přívaly sněhu v italské Cortině d’Ampezzo ustaly, a lyžařky tak čeká superobří slalom. Jednou z adeptek na stupně vítězů je také Ester Ledecká, favoritkou je ovšem Švýcarka Lara Gutová-Behramiová.

Od zpravodaje z místa Cortina d'Ampezzo 10:23 9. února 2021