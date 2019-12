Ledecké se superobří slalom v Lake Louise nevydařil, skončila na 30. místě

Ester Ledecké nevyšel superobří slalom Světového poháru v kanadském Lake Louise. Po skvělých výkonech ve sjezdu, v kterém se v pátek radovala z premiérové výhry v lyžařském seriálu a v sobotu byla jen těsně čtvrtá, v neděli uzavřela bodovanou třicítku. Na vítěznou Němku Viktorii Rebensburgovou ztratila 2,54 sekundy. Lake Louise 21:14 8. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká na sjezdovce v Lake Louise | Foto: Eric Bolte | Zdroj: Reuters

Rebensburgová zaznamenala osmnácté vítězství v kariéře a čtvrté v super-G. Časomíra se po její jízdě zastavila přesně na 1.20,0 minuty. Překvapivě druhá skončila Italka Nicol Delagová a třetí místo patří Švýcarce Corinne Suterové.

Ledecká startovala jako čtvrtá, v techničtější horní pasáži příliš tlačila do lyží a ztrácela rychlost, která jí pak chyběla ve druhé části 1860 metrů dlouhé trati. Její čas 1:22,54 minuty byl dlouho nejpomalejší. Dvojnásobná olympijská vítězka neporazila žádnou z prvních dvaceti soupeřek. Nakonec dosáhla alespoň na jeden bod. Porazila pět soupeřek, které projely cílem.

„Ester asi neměla svůj den. Dělala tam chybičky. Ale teprve musíme rozebrat, kde ztratila dvě a půl vteřiny,“ řekl trenér Ledecké Tomáš Bank.

Čtyřiadvacetiletá pražská rodačka v superobřím slalomu sice získala senzační zlato na olympijských hrách v Pchjongčchangu, ale v pohárových závodech v této disciplíně je jejím maximem jedenácté místo z Val Gardeny z minulé sezony.

V celkovém pořadí Světového poháru Ledecká klesla z třetího na sedmé místo. Světový pohár pokračuje příští víkend ve Svatém Mořici. Otázkou je, zda tam Ledecká pojede, neboť v Cortině d'Ampezzo se v sobotu uskuteční paralelní obří slalom na snowboardu.

„Doufám, že jedeme na devadesát procent do Svatého Mořice na super-G a paralelní slalom. Prý federace FIS dala (do paralelního slalomu) Ester divokou kartu, tak by byla škoda tam nejet,“ řekl Bank.

SP ve sjezdovém lyžování v Lake Louise (Kanada):

Ženy - superobří slalom:

1. Rebensburgová (Něm.) 1.20,00, 2. Delagová (It.) -0,35, 3. C. Suterová (Švýc.)-0,42, 4. Venierová -0,53, 5. Puchnerová -0,77, 6. Tipplerová (všechny Rak.) -1,06, 7. Brignoneová (It.) -1,07, 8. Schmidhoferová (Rak.) -1,10, 9. Weiratherová (Licht.) -1,11, 10. Shiffrinová (USA) -1,18, ...30. Ledecká (ČR) -2,54.

Průběžné pořadí SP (po 7 z 41 závodů): 1. Shiffrinová 472, 2. Rebensburgová 235, 3. Gisinová (Švýc.) a C. Suterová obě 185, 5. Schmidhoferová 168, 6. Brignoneová 161, 7. Ledecká 151, ...50. Dubovská 29, 58. Capová (obě ČR) 21.