Ledecká dojela v superobřím slalomu šestá, podle trenéra Banka jí hrozila i diskvalifikace

Sjezdařka Ester Ledecká skončila stejně jako v sobotu šestá v superobřím slalomu Světového poháru v Garmisch-Partenkirchenu. Její trenér Tomáš Bank se v obával diskvalifikace, protože na helmě chyběla známka potvrzující schválení materiálu, ale podle oficiálních výsledků umístění české lyžařce zůstalo. Garmisch-Partenkirchen (Německo) 12:41 1. 2. 2021 (Aktualizováno: 13:49 1. 2. 2021)

Jubilejní třicátou výhru v kariéře oslavila v posledním závodu před mistrovstvím světa Lara Gutová-Behramiová. Švýcarka vyhrála čtvrté super-G v řadě a útočila i na celkové vedení v seriálu SP.

Petru Vlhovou ale z čela nesesadila, Slovenka totiž zajela životní superobří slalom a díky druhému místu poprvé v této disciplíně vystoupila na stupně vítězů v SP. Třetí skončila Rakušanka Tamara Tipplerová.

Závod byl na pondělí přeložen z neděle, kdy ho znemožnila mlha. Ledecká startovala s trojkou se zatejpovanou levou stranou obličeje, což je dozvuk pádu ze sjezdu v Crans Monatně. Před ní nenastoupila Rakušanka Christine Scheyerová a když se chtěla Ledecká vrhnout na trať, startér ji vrátil a musela chvilku čekat.

Malá nálepka, velký problém

Na sjezdovce Kandahar I pak vyšla Ledecké první polovina a patřila k nejrychlejším. V zatočenější pasáži nazvané „Peklo“ stejně jako v sobotním super-G přišla o stupně vítězů, za třetím místem zaostala o necelé čtyři desetiny.

„Nechtěli ji pustit na start, protože neměla nálepku na helmě, která se pravděpodobně sloupla, když spadla v Crans Montaně a nikdo si toho nevšiml. Ta nálepka je taková malinkatá. Je tam člověk, který to kontroluje a ve chvíli, když lezla do budky, tak si toho všiml a stáhl ji zpátky. Myslím, že to i trochu ovlivnilo výkon a nějakou dobu se to řešilo, protože pravidlo říká, že když nemáš certifikovanou helmu, tak tě nepustí na start,“ popsal Radioužurnálu Bank problém s helmou.

Z posledních pěti superobřích slalomů skončila Ledecká šestá už potřetí. Lépe v této disciplíně v SP zajela jen loni v prosinci, kdy vyhrála ve Val d'Isere.

Šampionát v Cortině d'Ampezzo začne 8. února superkombinací žen a hned o den později je na pořadu právě super-G.

SP ve sjezdovém lyžování v Garmisch-Partenkirchenu (Německo):

Ženy - superobří slalom: 1. Gutová-Behramiová (Švýc.) 1:17,37, 2. Vlhová (SR) -0,28, 3. Tipplerová (Rak.) -0,74, 4. Lieová (Nor.) -0,88, 5. C. Suterová (Švýc.) -1,11, 6. Ledecká (ČR) -1,13, 7. Brignoneová (It.) -1,14, 8. Worleyová (Fr.) -1,18, 9. Marsagliaová -1,24, 10. Bassinová (obě It.) -1,43.