Ledecká se zvedá. ‚Musím zůstat trpělivá,‘ nabádá sama sebe po 11. místě v Super G v Zauchensee

Konečně je na vás vidět, že máte radost z toho, jak vaše jízda vypadala, což je také poznat na výsledku.

Já musím být teď trpělivá. I přesto, že teď ty výsledky nebyly podle fanoušků nebo novinářů ideální, tak musím zůstat trpělivá.

Musím poděkovat celému týmu za to, jak pracuje, i když se nedaří, protože to je to nejcennější, co můžete mít, když máte tým, který vás podrží, když nevyhráváte.

Kde byl klíč k dnešnímu výsledku? Ztratila jste nakonec pouze 63 setin sekundy na vítěznou Laru Gutovou-Behramiovou.

Myslím, že bylo dobré, že jsem neměla takzvaný stop start. V posledních závodech přede mnou vždycky někdo spadl a já jsem na startu musela čekat. Tentokrát jsem mohla jet, to bylo fajn, že jsem byla docela zahřátá.

Cítila jsem se v té jízdě dobře. Je ale trochu nepříjemné, jak je tady dole stín, a postupem času se začíná trošku zhoršovat trať, takže když jsem jela, upřímně jsem se bála, že to dost ovlivní výsledek, že to nebude tak rychlé, protože to tam se mnou hodně házelo. Hlavně jsem ráda, že ta ztráta není velká.

O tom jsme se bavili už v pátek, kdy jste říkala, že vteřina a půl ztráty už je dobrý výsledek. Teď je to jenom 63 setin sekundy, což samozřejmě naznačuje, že ta rychlost je výborná a že také jely velmi dobře lyže. Konečně se tedy ukazuje, že i materiál je dobrý.

S tím materiálem je to složité. Když změníte materiál, tak občas to vyjde a jde to hned na první dobrou, ale dost často si musíme zvykat, najít ty správné lyže, aby byly dostatečně rychlé. A to je dlouhý proces.

Všechno se zkomplikovalo tím, že to tak dlouho trvalo. Mám dobrého servisáka, kterému věřím, a doufám, že společně najdeme fakt rychlé lyže a že se budeme posouvat i v tomhle.



Zpět v boji s nejlepšími! 🦾 Ester Ledecká zajela v parádní super G. V závěrečném závodě v Zauchensee zaostala pouhých 5 setin za TOP10 a může slavit 11. místo. 🥳

🇨🇿 Skvěle si vedla i Terka Nová, která ztratila jen dvě vteřiny na vítězku a patří jí 41. flek. 👏

Gratulujeme! 🫶 pic.twitter.com/b9hEGI94hn — Czech Ski & Snowboard (@czeskisnowboard) January 14, 2024