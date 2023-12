Ledecká se vrací do Val d'Isere, kde vyhrála své první super G. Lyžařky si chválí ideální podmínky

Ledecká se po třech letech vrací na místo, kde v roce 2020 vyhrála své první super G v elitním seriálu. A je to návrat příjemný - poprvé v sezoně totiž přivítaly lyžařky ideální podmínky, tedy teploty kolem nuly a jasná obloha.

„Musíte se přizpůsobit. Hlavně v lese je problém, kdy se světlo a stín střídají. Ale tak už jsem tu párkrát jela, takže už to tady znám. Popravdě jsem ale ráda, že je konečně hezky a máme tu ideální podmínky. A snad to vydrží,“ usmívá se nejrychlejší žena v tréninku Slovinka Ilka Štuhecová.

Ta narážela na to, že tady poprvé jela před 14 lety a jednou tu i závodní sjezd vyhrála. Trať jí sedí, protože patří k těm závodnicím, které na ní dokážou mít vysokou rychlost.

„Nahoře je dlouhá rovina, to je pro technicky dobré závodníky velký problém. Ale pak jsou krásné dlouhé zatáčky, ve kterých musíte hodně pracovat, abyste udrželi rychlost,“ dodává Štuhecová.

Nejrychlejší Italka

To je pasáž, ve které tu už při svém vítězství před třemi lety byla velmi dobrá Ester Ledecká, a také teď v tréninku se ukázala - zajela tam třetí nejrychlejší čas. Vůbec nejrychlejší byla v točivé pasáži specialistka na obří slalom, Italka Marta Bassinová.

„Myslím, že je to důležitá část, ale ne ta hlavní. Na začátku je ta rovina a na konci je nutné mít vysokou rychlost, abyste si ji přivezli do jednoduchého cíle,“ říká drobná Italka Bassinová, které to v rychlostních disciplínách i kvůli tomu tolik nejede.

V tréninku byla sedmá, Ledecké patřilo 16. místo. Závodní sjezd je čeká v sobotu od 10.30.