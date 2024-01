Ledecká si dojela pro nejlepší výsledek od zranění, superobří slalom v Zauchensee dokočnila na 11. místě

SP ve sjezdovém lyžování v Zauchensee (Rakousko):

Ženy - super-G: 1. Gutová-Behramiová (Švýc.) 1:14,95, 2. Hütterová -0,25, 3. Puchnerová (obě Rak.) -0,26, 4. Mowinckelová (Nor.) -0,34, 5. Gisinová (Švýc.) -0,35, 6. Melesiová (It.) -0,39, ...11. Ledecká -0,63, 41. Nová (obě ČR) -2,00.

Průběžné pořadí superobřího slalomu (po 4 z 10 závodů): 1. Hütterová 310, 2. Gutová-Behramiová 220, 3. Brignoneová (It.) 217, 4. Goggiaová (It.) 192, 5. Lieová (Nor.) 191, 6. Puchnerová 142, ...21. Ledecká 45.

Průběžné pořadí SP (po 19 z 43 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 929, 2. Brignoneová 787, 3. Gutová-Behramiová 749, 4. Vlhová (SR) 722, 5. Goggiaová 582, 6. Hectorová (Švéd.) 458, ...52. Ledecká 76, 57. Dubovská 55, 103. Jelínková (obě ČR) 6.