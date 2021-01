Jízda nebyla moc dobrá, přesto dokážu dojet čtvrtá, těšilo Ledeckou po dalším úspěchu ve sjezdu

Po šestém a sedmém místě v předchozích sjezdech SP přišlo další zlepšení a je z toho čtvrtá příčka.

Posouvám se dopředu, to je vždycky dobré znamení. Navíc si myslím, že ta jízda nebyla moc dobrá, takže je fajn, že přesto dokážu dojet čtvrtá. Asi jsem nebyla až tak aktivní, ale podala jsem své maximum. S výsledkem jsem spokojená.

Po dojezdu jste políbila obě lyže. To je nějaká novinka?

Ne, to dělám vždycky, co bych bez nich dělala? Můžu dát pusu i lyžákům, ale nevím, chci jim poděkovat. Jely dobře, hodně mi pomohly, což je zásluha mého servismana, který je fantasticky připravil. Já už se pak jen vezu dolů.

Jízdu Sofie Goggiaové jste nemohla vidět, ale ona odjela skvěle zejména tu spodní pasáž. Dokážete si vysvětlit, proč jste na ni ztratila v tomto úseku přibližně šest desetin?

Dokážu, nebyla jsem tam tak přesná, jak jsem chtěla být. Zkusila jsem zkrátit v jednom úseku stopu, ale nejsem si jistá, jestli mi to pomohlo. Najela jsem trochu později do první ostré zatáčky, tam mám asi co dohánět. Těším se, až to rozebereme s týmem a podívám se na jízdu Sofie, abych se zase něco naučila.

Je čtvrté místo důvodem k oslavě?

Myslím, že tým bude spokojený. Za sebe jsem ráda, že jsem se každou další jízdou zlepšila, protože to pro mě byl úplně nový kopec. Dneska to bohužel nestačilo na pódium, ale jsem spokojená, že se posouvám dopředu.