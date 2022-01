Ledecká dojela v superobřím slalomu devátá, nejrychlejší v cíli v Zauchensee byla Brignoneová

Brignoneová si po prosincovém prvenství v super-G ve Svatém Mořici připsala druhý triumf v sezoně a celkově osmnáctý v kariéře.

Zvítězila o čtyři setiny před Švýcarkou Corinne Suterovou. Třetí byla Rakušanka Arine Rädlerová, která vystoupila na stupně vítězů v SP poprvé.

„Mám dobrý pocit z toho, že to jde nahoru a že jsem se od minule zlepšila. Byl to fajn závod. Těžký a technický a že si vyčítám hodně chyb? Ano, to si vyčítám, ale kdyby ne, tak se nemůžu posunout. I teď jich tam byla spousta, ale taky jsem udělala nějaké věci správně,“ okomentovala svůj nedělní výkon pro Radiožurnál Ledecká.

Drobné chyby

Ledecká zvládla dobře horní část trati a na druhém mezičasu měla na Brignoneovou desetinu sekundy náskok, který po drobných chybách v druhé polovině neudržela.

„Co se mi asi úplně nepovedlo byl ten, já tomu říkám ‚lebrknédl‘, a navíc jsem tam úplně zbytečně zatočila a nezvládla jsem to podle plánu. Celkově byla ta jízda docela slušná,“ dodala česká reprezentantka.

Ledecká ale porazila mimo jiné o čtyři setiny úřadující mistryni světa v této disciplíně Švýcarku Laru Gutovou-Behramiovou.

Po dojezdu byla Ledecká sedmá. Poté se před ni dostaly ještě Francouzka Laura Gaucheová, která skončila poprvé v SP v desítce, a Novozélanďanka Alice Robinsonová.

Goggiová po pádu

Italka Sofia Goggiaová skončila ve sjezdu po pádu v sítích, ale superobří slalom jela a obsadila 19. místo. „Bolí mě celé tělo od hlavy k patě, ale je lepší lyžovat než odpočívat,“ uvedla před závodem, v němž zaznamenala nejhorší výsledek v této disciplíně za téměř čtyři roky.

Světový pohár sjezdařek bude pokračovat příští týden sjezdem a super-G v italské Cortině d'Ampezzo 22. a 23. ledna a stejný program je i v německém Garmisch-Partenkirchenu 29. a 30. ledna.

Poté už budou následovat olympijské hry v Pekingu, kde bude Ledecká v super-G obhajovat senzační vítězství z Pchjongčchangu a také zlato na snowboardu.