‚Trenéři odvedli fantastickou práci, já jen sjela kopec.‘ Ledecká si po třetím místě chválila lyže

„Perfektní to asi nebylo, ale bylo to dobré. Měla jsem fantasticky připravené lyže, tělo a kluci Bankovi předvedli super práci. Já tady jen sjela ten kopec,“ usmívala se po dojezdu Ester. „Jelo se mi dobře, ale pořád je co zlepšovat,“ dodala.

„Už na startu jsem věděla, že to bude rychlejší. Snažila jsem si na to připravit hlavu,“ vysvětlovala čtyřiadvacetiletá závodnice, která v pátečním tréninku dojela pátá.

Klíčovou roli prý sehrály i dobře připravené lyže, na kterých servisman dvojnásobné olympijské šampionky pracoval několik hodin a které Ledecká chce využívat častěji.

„Mám radost, že máme tak rychlé lyže. Servisman Miloš Machytka odvedl fantastickou práci a myslím, že na nich teď budu závodit častěji.“

Odpočatá a natěšená

V neděli se ve lyžařském středisku v Bavorských Alpách pojede superobří slalom a Ledecká věří, že si závod užije, protože kopec jí dle vlastních slov vyhovuje.

„Ano, těším se. Cítím se teď dobře a uvidíme, jak to bude postavené. Je to dobrý kopec a myslím, že si to užijeme,“ dodala Ledecká.

Vítězka prosincového sjezdu z Lake Louise Ledecká za sebou nechala o 12 setin sekundy úřadující olympijskou šampionku Sofii Goggiaovou z Itálie, Suterová byla pátá.

Před Ledeckou je ještě v hodnocení sjezdu o tři body Američanka Mikaela Shiffrinová, která po nenadálém úmrtí otce na neurčito přerušila sezonu. V celkovém hodnocení SP je česká reprezentantka třináctá.