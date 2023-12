‚Můj oblíbený Svatý Mořic.‘ Ledeckou čeká superobří slalom na místě, kde si chce napravit reputaci

Už je to víc než 20 měsíců, co trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká startovala naposledy v lyžařském světovém poháru. Dlouhou pauzu zaviněnou zraněním by ale měla ukončit v pátek dopoledne, kdy je na programu superobří slalom ve švýcarském Svatém Mořici.

