‚Bylo to rodeo. Jsem ráda, že jsem v cíli.‘ Ledecká po superobřím slalomu neskrývala úlevu

Ledecká skončila v sobotním sjezdu třetí, ale v nedělním superobřím slalomu se nevyhnula chybám, které ji stály umístění v nejlepší desítce.

Ledecká skončila v super-G sedmnáctá, nejrychlejší byla Suterová ze Švýcarska Číst článek

„Dnes to bylo trochu rodeo. Jsem ráda, že jsem v cíli. Každé to super-G je obrovská zkušenost, hlavně ve Světovém poháru, jezdím tady s nejlepšími na světě a na nejtěžších tratích. Jsem ráda, že tu mohu být a sbírat zkušenosti, protože žádný trénink nedokáže nasimulovat takové podmínky,“ řekla po dojezdu Ledecká Radiožurnálu.

Závod nedokončilo celkem sedmnáct z 52 závodnic a cílem neprojela ani olympijská vítězka ze Soči Rakušanka Anna Veithová, nebo vítězka sobotního sjezdu Viktoria Rebensburgová z Německa.

„Už na prohlídce tam byly takové díry a zdálo se to nebezpečné. Prohlubovaly se a zbytek organizátoři prolili vodou, takže to byla jedna velká ledová plotna. Bylo to těžké se s tím poprat, takže jsem ráda, že jsem zdravá v cíli,“ popsala Ledecká podmínky, které panovaly na sjezdovce v Ga-Pa.

Nedívej se, radili trenéři

„Kluci se mě vždy snaží od té televizní obrazovky někam odtlačit, abych to neviděla, ale já se radši dívám, aby se mi nestalo něco podobného. Spíš jsem se ptala, co tam mám udělat. Zajela jsem to nejlepší, na co jsem měla a rozhodně jsem to nebrzdila,“ řekla čtyřiadvacetiletá sportovní univerzálka.

A co čeká Ester Ledeckou v následujících dnech? „Budeme doma si čtyři dny, což je nejvíc dní za poslední čtyři měsíce. Ani nevím, jak s tím volným časem naložím. Nebudu mít režim, tak budu vyřízená. Pak odjedeme asi trénovat do Švýcarska a doufám, že se dobře připravím na další závody.“

Další dva sjezdy a kombinace ve Světovém poháru se pojedou od 21. února v Crans Montaně, kde Ledecká sice byla, ale ještě nezávodila.

„Jela jsem tam jen jednou trénink, před pár lety tam závod zrušily. Alespoň jednu jízdu tam mám, tak zhruba vím. Budu se snažit nakoukat nějaká videa ostatních holek závodů a zjistit, jak to tam vypadá a kde jsou klíčová místa,“ uzavřela své plány.