Na sezonu jsem dobře připravená, ujišťuje Ledecká. Problémy se zády mají vyřešit speciální cviky

Srdcař, férovej chlap. Nedává to logiku, kritizuje odvolání šéfa Olympu bývalý biatlonista Šlesingr

Načasování je nešťastné i kvůli tomu, že zbývá jen 115 dní do zimních olympijských her v Pekingu. Lyžařský svaz proto vyzval k Beranovu návratu do funkce.