Alpské lyžování je náročný sport. Role rodičů je klíčová, říká trenér Ester Ledecké Tomáš Bank

V závodu nemůžu nic ovlivnit, pouze to, co se děje před tím. Tak vysvětluje trenér olympijské vítězky Ester Ledecké a trenér roku v kategorii individuálních sportů Tomáš Bank důvody, proč je trenérství alpského lyžování jiné povahy než hokeje. Řekl to v pořadu Host Radiožurnálu Sport. Praha 12:43 19. května 2019

Ester Ledecká se v první polovině uplynulé sezony podle Banka zlepšovala, výsledky gradovaly, v polovině ledna v závodě světového poháru ale spadla.

A od té doby už to nešlo směrem, jaký by si představoval. „Výsledky byly spíše horší, než si myslím, že by měly být,“ nastiňuje.

Nyní už ale začali s letní přípravou, trénují na sněnu a vše vypadá, že je na dobré cestě. „Nevidím tam ani smítko toho, že by měla nějaký respekt, nebo že by si nevěřila,“ dodává.

V trénincích se zaměřují na techniku, ale také testují nový materiál. Na sníh vozí třeba i sedm párů lyží a všichni, kdo mají lyžáky na nohách, tak na nich jezdí. Tedy kromě mentálního kouče, toho totiž v týmu nemají.

Alpské lyžováni je podle Banka specifický sport, na který nejsou sportovní psychologové úplně připraveni, neuvědomují si, že jde o zdraví. A v tomto duchu je lyžování extrémně rozdílné od ostatních sportů.

„Máme maminku, to je takový motivátor, co se Ester týče,“ říká s tím, že je nedílnou součástí týmu. A v tak finančně náročném sportu, jakým je alpské lyžování, je právě role rodičů klíčová.

Práci s Ester Ledeckou si pochvaluje, i když přiznává, že to jednoduché není. „Rodina to hodně ovlivňuje, ale beru to jako fakt. Musíme vždy najít společnou řeč,“ uzavírá.