Nemoc, zranění i negativita na sítích. Ledecká je i přesto s uplynulou sezonou spokojená

Světový pohár v zimních sportech skončil a tím pádem má po sezoně také trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká. Byla to zima, ve které se vracela po zranění, ale zase se s jinými zdravotními problémy potýkala. Díky vítězství v pátečním Super G v rakouském středisku Saalbach-Hinterglemm ale má nakonec ze sezony radost. Hinterglemm (Rakousko) 18:51 25. března 2024

Hotel v centru Hinterglemmu, asi 200 metrů od sjezdovky. Tady by ráda bydlela i příští rok při mistrovství světa, které tu bude. V útrobách hotelu se lyžařský trenér Tomáš Bank se svou svěřenkyní zamýšlí nad tím, že premiéra na některém kopci se Ester Ledecké zpravidla vydaří.

„Ale ty jsi dobrá na tratích, které neznáš. Vyhrálas v Koreji, aniž bys tam jela pořádně jednu jízdu. Pak si pamatuju, že jsi ve Val-Gardeně přijela ze snowboardu z Cortiny a hned jsi vyhrála trénink. Nikdy jsi tam nebyla. Kvitfjell to samé, tam jsi nejela ani jednu jízdu a byla jsi čtvrtá hned a druhý den třetí,“ popsal Bank přednosti své svěřenkyně.

„Teď už jsou ty tratě, na kterých mám víc zkušeností, třeba Crans-Montana mi taky docela seděla. Ale teď tady v tom Saalbachu všechny holky trénovaly před tímhletím závodem, bylo tady hodně tréninků. A my jsme se sem prostě nedostali, protože zrovna, když tady byla ta trať otevřená pro tréninky, tak jsem byla na prkně a prostě to vůbec nevycházelo,“ přiblížila Ledecká, jak se rodilo její prvenství v pátečním Super G.

Nenávistné komentáře

Na snowboardu byla letos znovu úspěšnější, vyhrála na něm tři závody, na lyžích jen jeden, ale vzhledem ke konkurenci a prestiži je to lyžařské vítězství mnohem cennější. Přišlo v sezoně, ve které odjela většinu závodů nemocná a navíc si sama trochu podrývala své sebevědomí. Třeba když si v období, kdy jí nebylo dobře, otevřela na internetu diskuzi pod články o svých výkonech.

„Udělala jsem tu chybu, že jsem si rozklikla ty komentáře a to už prostě neovlivníte. Myslím, že to byli nějací sázkaři, dohadovali se o tom, že už nikdy nezajedu podium. Nejenom, že ho nezajedu tenhle rok na lyžích, ale že ani příští rok. Že prostě bych se musela zavřít na ledovec na dva roky a že pak možná bych měla šanci zajet do desítky. Ale už nemám šanci, že už tam nemám co dělat.“

„Na jednu stranu si říkáte, proč bych měla někoho takového poslouchat. Přece jenom vím, jak na tom jsem, vím, proč teď to není tak jednoduché. A vím, že se vracím, nové lyže, všechno dohromady, nemoc a tak. Ale stejně, na chvíli si řeknete, co kdyby měl tenhleten žolík pravdu,“ popsala 29letá závodnice.

Když byl nemocná, občas pochybovala. Při závodech bylo vidět, že si tolik nevěří, není si jistá. Zatímco s tréninkem jí pomohli trenéři a její tým, při procházení reakcí okolí uvažovala, že se jim sama postaví.

„Tak mu tam napíšu, že to tak není, že bojuju. A pak jsem si říkala ‚Nebuď úplně blbá‘. Asi tehle pán nemá víc věcí na starost. Tak jsem si z toho vzala jenom to nejlepší. Říkala jsem si ‚Tak jo, tak prostě zabojujeme ještě víc‘,“ řekla Ledecká.

Tenhle boj nakonec vyhrála, a to především díky pátečnímu prvnímu místu v Super G. Závodní sezona v elitním seriálu končí, Ledecká ale bude pokračovat v tréninku a v testování materiálu. Na sněhu tak zůstane, dokud bude.

