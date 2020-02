Trenér Ledecké: Kdyby se rozhodla, že nebude jezdit na snowboardu, tak se může zaměřit i na slalom

V superobřím slalomu je olympijskou vítězkou, ve sjezdu vyhrála závod Světového poháru a teď lyžařka Ester Ledecká zazářila i v další disciplíně. Ve švýcarské Crans Montaně skončila třetí v alpské kombinaci. Po úvodním super-G byla Ledecká čtvrtá a o jednu příčku si polepšila ve slalomu, který přitom trénuje minimálně. Bude se teď více zaměřovat i na točivější disciplíny? I o tom mluvil Jan Suchan s jejím trenérem Tomášem Bankem. Rozhovor Praha 20:56 23. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká s trenérem Tomášem Bankem na olympiádě v Pchjongčchangu | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

Už si zvykáte na stupně vítězů?

Je to příjemné, ale pořád to bereme jako velkou vzácnost.

Ester byla po super-G čtvrtá, ale i slalomový čas byl pátý nejrychlejší. Bylo to pro vás překvapení?

Bylo. Ester ale jezdila strašně dobré jízdy i v tréninku. Měla sedm tréninkových jízd ve slalomu a zlepšovala se každou jízdou. Včera i dnes (v sobotu a v neděli – pozn. red.) předváděla v rozjížděcím slalomu super jízdy. Že ale pojede takhle dobře, jsem nečekal.

Lyžařka Ledecká skončila třetí v alpské kombinaci v Crans Montaně. Vyhrála Brignoneová Číst článek

Ester má zatím nejlepší výsledky ve sjezdu, prosazuje se také v super-G, kde je ostatně také olympijskou vítězkou, teď se jí zadařilo v alpské kombinaci. Nebudete to zkoušet i ve slalomu, když se ukazuje, že může soutěžit s těmi nejlepšími?

To záleží na Ester. Já si myslím, že s Ester je možné všechno, ale slalom a obří slalom se musí trénovat opravdu hodně, bez tréninku to nejde. Kdyby se rozhodla, že nebude jezdit na snowboardu, tak se může trošičku zaměřit i na slalom a obří slalom.

Vyvíjejí se nějak i díky těmto skvělým výsledkům z lyží vaše debaty ohledně dlouhodobé perspektivy, na čem jezdit a na čem ne?

Debaty se nijak nevyvíjejí, zatím jdeme závod od závodu. Ester samozřejmě hodně pomohl výsledek v kanadském Lake Louise, kde vyhrála první závod, a tím pádem jí to donutilo se více zaměřit na lyže, máme tak více nalyžováno, a to i ve slalomu a obřím slalomu, což se teď pozitivně projevuje.

Předpokládám, že jako obvykle, tak i teď se bude slavit prací. Jen prozraďte, jestli na lyžích nebo na snowboardu?

Příští týden máme závod v La Thuile. Jak jsem se díval do pořadí, tak Ester je celkově třetí v kombinaci, takže máme šanci, protože v La Thuile se ještě jedna jede. Náš plán je takový, že v pondělí jdeme hned trénovat, protože od středy je tady špatná předpověď. Potom se přesuneme do Itálie.