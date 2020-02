‚Je to přátelský kopec, mám ho ráda.‘ Ledecká se blýskla v tréninku před slavným sjezdem v Ga-Pa

Ester Ledeckou čeká v sobotu sjezd Světového poháru v Garmisch-Partenkirchenu a zdá se, že si do bavorského horského střediska přivezla dobrou formu. V pátečním tréninku na slavné sjezdovce Kandahar totiž zajela pátý nejrychlejší čas, když na první Corinne Suterovou ztratila 82 setin. „Bylo tam tak sedm nebo osm chyb, takže se budu hlavně snažit, aby se zítra neopakovaly,“ řekla česká lyžařka po tréninku. Garmisch-Partenkirchen 17:26 7. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká. | Foto: Eric Bolte-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Jaké máte pocity bezprostředně po konci tréninku?

Tahle trať se mi líbí, patří k mým oblíbeným. Loni se mi to sice moc nepovedlo, ale předchozí roky jsem byla s jízdou vždycky spokojená. Jsem ráda, že minulý týden před námi závodili chlapi a mohla jsem si prohlédnout novinky na trati, které letos organizátoři přichystali. Včera jsem se podívala ze záznamu na celý závod a viděla jsem, jak které brány najíždějí.

Spousta lidí považuje Kandahar za takový Kitzbühel pro holky, nejtěžší sjezd v seriálu. Já to tak úplně nevidím, cítím to jako přátelský kopec. Samozřejmě je těžký, se spoustou náročných míst, ale nepřipadá mi jako nebezpečný.

V čem je sjezdovka letos jiná?

Měli tady problémy s počasím, takže už samotný povrch je odlišný. Nahoře je trať nekompaktní, dělají se ze sněhu kuličky, a dole je to prolité vodou. Daleko hůře to ale vypadalo na prohlídce, než to pak bylo ve skutečnosti během tréninkové jízdy.

Je na trati nějaká pasáž, na kterou se v přípravě speciálně zaměříte?

Takových míst tam bude víc. Můžu vám spočítat, kolik jsem udělala chyb, o kterých po dojezdu vím. Bylo jich tak sedm nebo osm, takže se budu hlavně snažit, aby se zítra neopakovaly.

V Bansku byl sjezd hodně technický, zdejší trať vám asi vyhovuje víc?

V Rusku mi to vůbec nevyhovovalo, což asi bylo evidentní, tam to byl větší „obřák“. Pořád se to točilo, navíc na hodně prudkém kopci. Projevilo se to i ve výsledkové listině, klasické sjezdařky povětšinou ztrácely.

Trenér Tomáš Bank o sjezdovce v Garmisch-Partenkirchenu „Pro tento rok udělali organizátoři nějaké úpravy. Například vykáceli les, takže letos je trať v některých pasážích jiná. Ester ale určitě pomůže, že v Garmischi jezdí už od roku 2016, kdy tady debutovala ve Světovém poháru. Jede se na tradiční sjezdovce Kandahar a trať je poměrně těžká. Jsou tam rovinaté i velmi prudké pasáže, těžké zatáčky i absolutně rovné úseky. Na svahu je hned několik klíčových bran, třeba před rovinou, kde se musí jet přesně, aby závodnice neztratila rychlost. Krásný sjezd, který prověří lyžařky po všech stránkách.“

Speciální závod

V roce 2016 jste tady debutovala ve Světovém poháru. Cítíte se tu už jako doma?

Jsem ráda, že tu zase můžu být. Na svoje začátky mám jen krásné vzpomínky a logicky se vážou i ke Garmisch-Partenkirchenu. Je to pro mě speciální závod.

Z tohohle kopce už mám zkušenosti, tak uvidíme, jestli toho dokážu využít. Dneska jsem se na jízdu hrozně těšila, užila jsem si ji a těším se i na zítřek.

Změnila jste se jako lyžařka za ty čtyři roky?

Nijak zvlášť, pořád si to užívám a jezdím z kopce dolů. Akorát doufám, že jsem se naučila za čtyři roky trochu lépe lyžovat a že zajedu lepší výsledek než tehdy.

Cítíte, že vás ostatní závodnice berou už jinak, jako větší konkurenci?

Asi mě znají lépe. I já znám ostatní sjezdařky lépe, už i bez helem. Tehdy jsem třeba Tinu Weiratherovou nepoznala, což pro mě byl největší trapas, ale vycházím se všemi dobře. Často se podporujeme, mezi všemi je přátelská atmosféra.

Nemrzí vás, že máte za sebou v této sezoně jen jeden snowboardový blok?

Snowboard mi chybí, teď navíc zrušili další závod Světového poháru, kterého jsem se měla zúčastnit. Mrzí mě to, ale aspoň si po dlouhé době odpočinu, naberu síly a pak pojedeme trénovat do Švýcarska před zbytkem sezony.

Odpočinek mi prospěje. V Bansku jsem byla nemocná a k tomu se přidaly dlouhé přesuny. Padla na mě deka, ale už jsem se z nejhoršího vyhrabala a znovu nabírám energii.