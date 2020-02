Už to cítíme, že spolupráce s ostatními týmy není jako dřív, mrzí trenéra Ledecké po vstupu mezi elitu

Lyžařka Ester Ledecká zažívá jednu z nejúspěšnějších lyžařských sezon. Potvrdila to i na Světovém poháru v Garmisch Partenkirchenu. Ve sjezdu skončila třetí a v superobřím slalomu na 17. místě. Zatímco před čtyřmi lety v Německu debutovala a s málokterou závodnicí se znala, teď už do kolektivu lyžařek patří. Od zpravodaje z místa Garmisch-Partenkirchen 22:06 9. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Bank s Ester Ledeckou | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

Úspěchy ale české lyžařce Ester Ledecké nepřejí úplně všichni. Některé svazy dokonce zakazují, aby jejich trenéři spolupracovali s českými kouči.

„Mě přijdou všichni hrozně sympatický a vždy mi to přejou. Nevím, jestli jsou tak dobří herci a herečky. Já tomu ale věřím, že jsme tady dobrá parta,“ řekla Ester v rozhovoru pro Radiožurnál.

Ledecká si atmosféru mezi lyžařkami pochvaluje. V této sezoně se ale čím dál tím častěji děje spíš to, že ostatní závodnice gratulují jí. Úspěch českému týmu ale ne všichni přejí.

Nic není jako dřív

„Už to cítíme, že spolupráce s ostatními týmy nejsou takové jako dřív. Občas jsme zaznamenali i kroky proti nám, konkrétně třeba Němci, kteří udělali pár věcí, které vůči nám nebyly moc fér,“ říká lyžařský kouč ledecké Tomáš Bank.

Trenéři spolupracují tak, že si natáčí trať, vymýšlí ideální stopu a videa z různých kameramanských pozic mezi sebou sdílí.

„Spolupracovali jsme s Rusy, ale po výsledcích v Soči dostali zákaz výjezdu do Evropy, takže jsme byli sami. Jsme ale na hotelu s Francouzama, tak jsme se domluvili s nimi. Bylo to ale jen na tenhle výjezd a na příště to musíme nějak vymyslet,“ popisuje Bank.

Ester Ledecké si jiné týmy všímají nejen na závodech, ale i na trénincích.

„Ano, natáčejí si Ester. Třeba Rakušáci ji prý mají hrozně dobře zanalyzovanou, ale dostali už taky zákaz s námi spolupracovat. Oni nás ale mají rádi, takže nám to řekli a spolupracují dál a to i přes to, že jim to šéfové zatrhli.“ Popisuje Bank vztahy nejen na mezinárodní, ale i svazové úrovni.