Ledecká odletěla trénovat do Chile. Setká se s evropskými kolegy, podmínky jsou tam ‚efektivnější‘

Nový Zéland nebo Chile jsou dvě lyžařské varianty, kam se v tomto období mohou vydat elitní světoví sjezdaři trénovat. Do Jižní Ameriky odjela na tři týdny i česká výprava v čele s Ester Ledeckou, která jezdí do jihoamerické země pravidelně. La Parva (Chile) 18:19 6. září 2019

Podle trenéra Tomáše Banka to je přibližně 15 let, co se vydal se svým bratrem a tehdejším závodníkem Ondřejem poprvé do Chile.

„Bylo to vlastně náhodou, protože jsme vždycky jezdili do Švýcarska, kde jsme trénovali spíš točivé disciplíny. Ondra tenkrát dostal společného servismana se slovinským závodníkem (Andrejem) Špornem. Slovinci jeli do Chile a my museli jet s nimi,“ vypráví Bank pro Radiožurnál.

V Chile najednou zjistili, že jsou tam výrazně lepší podmínky než na alpských ledovcích, které mají v období srpna a září nejméně sněhu.

„Tady na ledovcích zaprvé nejsou tak dlouhé sjezdovky, a když už jsou, tak jedna jízda trvá strašně dlouho, než se udělá. Sjezdovka je na tři vleky, aby byla dost dlouhá na sjezd nebo aspoň pro ‚glide‘. To, než se jednou otočí, zabere hrozně času. Takže trénink v Chile je daleko efektivnější,“ vysvětluje Ester Ledecká.

Zmíněným „glidem“ myslí klouzání po sjezdovce, na které potřebuje nabrat rychlost na dlouhé oblouky. Kdyby byla slalomářkou, zůstane v Alpách. „Slalomáři a ‚obřákáři‘ můžou klidně trénovat v Evropě, protože tady na to jsou sjezdovky dlouhé dost. Je to pro ně jednodušší,“ říká Ledecká.

„Pravidelně se ve středisku La Parva, kam jezdíme, potkáváme s francouzskými muži, rakouským družstvem žen, Slovinci muži i ženami a Němci,“ vyjmenovává Tomáš Bank paradoxně alpské země s ledovci, které jim nestačí.

Spolu s Ledeckou odletěli 13 tisíc kilometrů za sněhem i reprezentační kolegové Jan Zabystřan a Tomáš Klinský, vrátí se 19. září.