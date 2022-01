Ledecká v tréninku na sjezd v Zauchensee nestačila jen na Goggiaovou. ‚Pěkný trénink,‘ shodly se

Lyžařka Ester Ledecká je zjevně výborně připravená na sobotní sjezd Světového poháru.

Na trati byla agresivní, přesná a i v cíli se Ester Ledecká usmívala mnohem více než ve čtvrtek. Že měla z jízdy výrazně lepší pocit, bylo poznat i z jejího následného objetí a krátkého rozhovoru se suverénní Italkou Sophií Goggiovou.

„Pěkný trénink, řekla jsem jí. Pěkný trénink, odpověděla. Zeptala jsem se, jaké to bylo. Ester říkala, že ji to bavilo mnohem více než první trénink. S tím jsem souhlasila, že je to opravdu krásná sjezdovka, velmi dobře upravená. Myslím, že jsem měla v první části proti sobě vítr, který jí tam nefoukal. Ona jela opravdu velmi dobře,“ převyprávěla pro Radiožurnál Goggiová, která byla přesnější v nájezdu do spodní pasáže trati, v té horní Ledecká vedla.

Sjezd tady v Zauchensee je v uvozovkách nastavený o nesmírně prudkou stěnu – během úvodních deseti sekund sjezdu na ní naberou závodnice rychlost přes 110 kilometrů v hodině.

„Je to ještě méně než deset sekund. Je to nádherné, tohle mi vlévá krev do žil. Ten start je úžasný,“ říká Goggiová, které se přesně taková trať líbí.

„To mě fakt baví. Adrenalin je pro mě důležitý, dělám v životě spoustu adrenalinových věcí – ne nebezpečných, ale prostě takových, co jsou velkou výzvou. Třeba mě baví surfování, kitesurfing, cliff jumping. Tahle část se mi líbí, když jsem si sama sebou jistá. A to teď jsem,“ libuje si další Italka Federica Brignoneová, které se líbí i dva umělé skoky v polovině a před cílem trati. Závodnice na nich letí daleko a prý jsou pevné, ne ledové

Ester Ledecká se po tréninku šla vyjet na kolo, potom si prošla nejen svou jízdu na videu a v sobotu v závodě se vše pokusí udělat minimálně stejně dobře, jako v posledním tréninku.

⛷ Nejrychlejší 2 ženy tréninku - Sophia Goggiová a Ester Ledecká.



SG: “Dobrý trénink.”

STR: “Jo, dobrý trénink.”



Pokračování rozhovoru na ⁦@Radiozurnal1⁩ a ⁦@RadiozurnalS⁩ pic.twitter.com/abAJPREG2N — Martin Charvát (@matycharvat) January 14, 2022