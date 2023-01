‚Kost není ještě dostatečně pevná.‘ Ledecké hrozí, že by mohla přijít i o šampionát ve snowboardingu

Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká v týdnu oznámila, že se kvůli zlomenině klíční kosti nezúčastní mistrovství světa v alpském lyžování. Česká reprezentantka v lyžování a snowboardingu v pořadu Host Radiožurnálu navíc přiznala, že v ohrožení je ale i světový šampionát ve snowboardingu, který se koná v polovině února v Gruzii. Praha 11:47 25. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Snowboardistka a lyžařka Ester Ledecká | Foto: Agáta Faltová | Zdroj: Český rozhlas

Lékaři po kontrole Ledecké doporučili, aby se účasti na vrcholné lyžařské akci vzdala. Zranění klíční kosti se sice po druhé operaci hojí dobře, ale závodní lyžování by bylo příliš riskantní.

Nejúspěšnější česká sportovkyně posledních let vysvětlila, jak složité pro ni bylo tuto skutečnost přijmout.

„Mě to hrozně mrzí, protože jsem se na mistrovství dost těšila a myslela, že to nějak půjde. Jela jsem na kontrolu do Innsbrucku za panem doktorem Spernerem, který mě operoval a řekl mi, že vše srůstá, jak má, což je skvělá zpráva. Na druhou stranu mi řekl, že ta kost není ještě dostatečně pevná, aby udržela nějaký nedejbože karambol, nebo náraz do brány a takové věci, které k lyžování a snowboardingu patří.“

O světové medaile v paralelním obřím slalomu a slalomu na snowboardu se pojede 19. a 21. února. Ledecká by se sice ráda akce zúčastnila, ale od lékařů zatím nemá ani povolenou jízdu na prkně.

„Chystám, ale snowboarding taky ještě nemám povolený. Když jsem byla u doktora Spernera, tak jsem hodně tlačila na to, abych se mohla jít šoupnout na nějakém jednoduchém kopečku. On byl však bohužel toho názoru, že je dost velké riziko, kdyby se mi cokoliv stalo, tak by to byl hodně velký problém a mohlo by se to táhnout do další sezony,“ popsala svou situaci.

„Už teď tam mám štěp z pánve a muselo by se to reoperovat a bylo by to už těžké. Tím, že se to teď chytlo, tak podle jeho názoru stačí měsíc, abych si na to dala pozor a pak se udělá rentgen. Pokud vše bude, jak má, tak bych mohla vyrazit někam na kopce. Nepočítám s variantou, že by to tak nemělo být. Snažím se být každý den v posilovně, rehabilitovat a být připravená na to, až mi doktoři dají zelenou a budu moct vyrazit do bran,“ dodala.

Sedmadvacetiletá sportovní obojživelnice také přiblížila, že k nešťastnému zranění došlo během letní přípravy.

„V rámci letní přípravy jsem jela na elektrickém skateboardu a nějak jsem to nezvládla. Byl to závodní elektrický skateboard a rozsekala jsem se na asfaltu.“

Ledecká také dodala, že by své fanoušky o zraněné ruce informovala častěji, ale že sama neví, jak se bude její zdravotní stav vyvíjet.

„Chápu, že to veřejnost zajímá, ale na druhou stranu nemůžu pořád čerstvě informovat, protože nevím, jak se to vyvíjí, rentgeny jsou od sebe vzdálené několik týdnů. Posílám té klíční kosti pozitivní vlny, aby byla silná a snažím se dělat vše proto, aby srostla. Nemohu ale odhadnut, jak na tom je.“