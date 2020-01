Ledecká používá při tréninku i brýle pro virtuální realitu. ‚Pohyby připomíná rytíře Jedi,‘ říká Bank

Ester Ledecká je v Bulharsku. V pohoří Pirin ji čekají v pátek a sobotu další sjezdy Světového poháru, ve kterém je právě v této disciplíně druhá. I kdyby se Ledecká vůbec nepostavila na start, je možné, že si trať sjela již v hotelovém pokoji. S přípravou na závody jí totiž nově pomáhají brýle pro virtuální realitu. Praha 14:21 20. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká | Zdroj: Reuters

„Začali jsme je používat v Kanadě a pracujeme s nimi hodně často. Ester si dokonce nechala nadělit jen svoje od Ježíška,“ vypráví trenér Ondřej Bank, který se malinko zdráhá o trochu zvláštní přípravě české obojživelníci mluvit.

Zatímco nejen děti skrze virtuální realitu hrají hry, nebo řeší různé hádanky, Ester Ledecká v ní zaujme sjezdařský postoj.

„Používáme to zatím jen po rozboru videa, u kterého si řekneme kde by měla přesně jak jet. Nasadí si pak brýle a pětkrát, šestkrát si to s nimi projede včetně pohybů,“ popisuje Ondřej Bank.

Zmiňované pohyby podle jeho bratra Tomáše Banka vypadají trochu jako ve filmové sérii Star Wars trénink rytířů Jedi se světelnými meči. Ledecká má v brýlích nahranou jízdu předjezdkyně, kterou jí trenéři pustí zrychleně, aby si potom mohla naopak při řešení situací na trati připadat, že na to má dost času. Brýle použili třeba při tréninku v rakouském Zauchensee a Ledecká tam skončila druhá.

„Snažíme se jí nastavovat hlavu na rychlost, aby jí to v reálu při závodě připadalo normální. A zrovna tady říkala, že v prvním tréninku jí přišlo, že jede hrozně pomalu. Pouštěli jsme si to tady totiž zrychleně, takže čekala, že všechno přijde dříve, takže v tréninku to fungovalo dobře“ říká Tomáš Bank.

„Používáme to střídmě, zatím se to učíme. Myslím si, že ve finále je nejdůležitější to, co má člověk v hlavě, protože to se nedá ničím nasimulovat. To je to nejcennější, co můžu mít,“ popisuje Ester Ledecká

Ta bere novou technologii s rezervou, přeci jen nedokáže nahradit všechny vjemy. Pokud se ale brýle pro virtuální realitu znovu osvědčí, mohla by se z nich stát jedna z hlavních pomůcek, kterou bude mít krátce před startem lyžařských závodů na očích, než si na ně nasadí klasické lyžařské brýle.