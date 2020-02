Ledecká dojela ve sjezdu v Ga-Pa třetí. Na lyžích slaví druhé pódium ve Světovém poháru

Čtyřiadvacetiletá Češka zůstala třetí i v hodnocení disciplíny, po šesti z devíti závodů ztrácí na vedoucí Corinne Suterovou ze Švýcarska 64 bodů.

V Ga-Pa si připsala první výhru ve sjezdu v kariéře domácí Němka Viktoria Rebensburgová, bývalá olympijská vítězka v obřím slalomu. Druhá skončila s odstupem 61 setin Italka Federica Brignoneová, Ledecká na vítězku ztratila 83 setin sekundy.

Vítězka prosincového sjezdu z Lake Louise Ledecká za sebou nechala o 12 setin sekundy úřadující olympijskou šampionku Sofii Goggiaovou z Itálie, Suterová byla pátá. Před Ledeckou je ještě v hodnocení sjezdu o tři body Američanka Mikaela Shiffrinová, která po nenadálém úmrtí otce na neurčito přerušila sezonu.

Ledecká v Ga-Pa před čtyřmi lety absolvovala první závod mezi lyžařskou elitou a dobrou formu naznačila pátým místem v pátečním tréninku. Na trať se vydala jako jedna z posledních velkých favoritek s číslem 15 a z dalších závodnic se jejímu času dokázala přiblížit jen Goggiaová.

Třicetiletá Rebensburgová si připsala 19. výhru v kariéře. Je první německou vítězkou sjezdu SP po Marii Höflové-Rieschové, které se to podařilo před deseti lety právě na sjezdovce Kandahar v Ga-Pa.

V neděli se ve lyžařském středisku v Bavorských Alpách pojede superobří slalom.

Závod SP v sjezdovém lyžování v Garmisch-Partenkirchenu (Německo):

Ženy - sjezd: 1. Rebensburgová (Něm.) 1:41,94, 2. Brignoneová (It.) -0,61, 3. Ledecká (ČR) -0,83, 4. Goggiaová (It.) -0,95, 5. C. Suterová (Švýc.) -0,98, 6. Štuhecová (Slovin.) -1,52, 7. Hählenová (Švýc.) -1,63, 8. Vlhová (SR) -1,74, 9. Marsagliaová (It.) -1,77, 10. Reisingerová (Rak.) -1,80.

Průběžné pořadí sjezdu (po 6 z 9 závodů): 1. C. Suterová 317, 2. Shiffrinová (USA) 256, 3. Ledecká 253, 4. Brignoneová 234, 5. Rebensburgová 211, 6. Curtoniová (It.) 196.

Průběžné pořadí SP (po 23 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 1225, 2. Brignoneová 1035, 3. Vlhová 862, 4. Bassinová (It.) 640, 5. Rebensburgová 556, 6. C. Suterová 517, ...13. Ledecká 320, 76. Dubovská 35, 91. Capová (obě ČR) 21.